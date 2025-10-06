Blockbuster Creation（分野特化型カンパニークリエーション創出支援事業）事業開始及びキックオフイベント実施について

東京都

東京都では、スタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づき、“Born Global”の理念の下、グローバルに活躍するスタートアップ輩出に向けた取組を進めています。

このたび、ベンチャーキャピタル（VC）等が有望な研究シーズに狙いを定めスタートアップを立ち上げる手法である「カンパニークリエーション」について、創薬分野でのモデルケース創出を目指す「Blockbuster Creation」を新たに開始します。

あわせて、事業開始にあたりキックオフイベントを実施しますのでお知らせします。

１ 事業概要

創薬分野において、カンパニークリエーションの日本版モデルの構築を目指す取組を実施します。

- VC等が有望な研究シーズを発掘し、事業化を目指すプロジェクトを公募します（下記２のとおり）。- 外部有識者等による審査を経て採択されたプロジェクトは、専門経営人材等を含む組織づくりを行い、創薬スタートアップの起業を目指します。- 都は、創薬分野におけるビジネス創出等に関し知見を有する有識者で組成されたアドバイザリーボード（下表）を設置します。- アドバイザリーボードは、採択されたプロジェクトの事業化や専門経営人材確保に関するサポート等、創薬エコシステムのネットワークと専門知識を活かし、継続的なハンズオン支援を行います。

【アドバイザリーボード】（五十音順、敬称略）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6164_1_c0e799e8c9024d2997bc79060b8fa122.jpg?v=202510060527 ]

※メンバーは随時更新される可能性があります。

２ プロジェクト組成について

プロジェクト組成に向けたスケジュールは以下のとおりです。詳細は今後特設サイトでご案内しますのでご確認ください。

【スケジュール（予定）】

（１）プロジェクトの公募：令和７年11月上旬頃

（２）プロジェクトの審査・選定：令和７年12月中旬頃から令和８年２月下旬頃

（３）採択プロジェクト（５件程度）の決定：令和８年２月下旬から３月上旬頃

※本事業の実施期間は令和９年度末までを予定しています。

※プロジェクトの審査・選定は、別途外部有識者等で構成される審査委員会により行われます。

※公募要項及び応募に必要な書類の様式は、今後特設サイトに掲載します。（令和７年11月上旬掲載予定）

３ キックオフイベント

本事業の開始にあたり、創薬分野のカンパニークリエーションに関する基調講演や創薬スタートアップを交えたパネルディスカッションなどを実施します。

１ 名称 Blockbuster Creationキックオフイベント

２ 日時 令和７年11月14日（金）14時00分～15時30分

３ 場所 Tokyo Innovation Base（TIB）２階 Room（東京都千代田区丸の内 3-8-3）

４ 実施内容（予定）

（１） 基調講演

創薬分野におけるカンパニークリエーションについての有識者による講演

（２） パネルディスカッション

創薬スタートアップや有識者が登壇してのパネルディスカッション

（３） 事業概要説明

5 イベント詳細・参加申込みについて

イベントの詳細や参加申込みは下記の特設サイトをご参照ください。

（参考）

本事業におけるカンパニークリエーションとは、ベンチャーキャピタル等が自ら研究シーズの掘り起こしから事業計画立案等を担い、専門経営人材を巻き込みながらスタートアップ設立を行う手法のことです。

スキーム図

