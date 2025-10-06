【神戸三田プレミアム・アウトレット】本格黒毛和牛ステーキとロースハムの「三田屋本店」が10月3日リニューアルオープン

株式会社三田屋本店

今回のリニューアルでは、より多くのお客様に「本物の和牛の味わい」を気軽に楽しんでいただけるよう、店頭の装いとメニューを一新。ご家族連れやショッピング途中のお客様にもお楽しみいただける黒毛和牛ステーキに加え、多彩なハンバーグメニューを揃えました。

◆ 特選和牛ステーキ＆デミバーグ

特選和牛ステーキ＆デミバーグ

黒毛和牛ステーキまたは特選和牛ステーキと、人気のデミグラスハンバーグを組み合わせた限定メニュー。ステーキの旨みとハンバーグのジューシーさを同時に楽しめる、当店の推しメニューです。

■黒毛和牛ステーキ＆デミバーグ

\1,690（税込\1,859）

■特選和牛ステーキ＆デミバーグ

\2,390（税込\2,629）

◆ 和牛ステーキ

特選和牛和牛ステーキ

黒毛和牛ステーキ

M 80g \1,480（税込\1,628）

L 120g \1,980（税込\2,178）

LL 150g \2,380（税込\2,618）

特選和牛ステーキ

M 80g \2,680（税込\2,948）

L 120g \3,680（税込\4,048）

LL 150g \4,480（税込\4,928）

■黒毛和牛ステーキ

柔らかくジューシーな黒毛和牛を使用したステーキ。肉本来の旨みと程よい脂の甘みが口いっぱいに広がります。ランチ、ディナーともにお楽しみください。

■特選和牛ステーキ

選び抜かれた黒毛和牛のロースに使用したステーキ。肉の旨みと上質な脂を存分に味わえる逸品で、フードコートとは思えない本格的なステーキ体験を提供します。

◆ハンバーグ

デミグラスハンバーグ濃厚4種チーズのデミバーグダブルデミバーグ

■デミグラスハンバーグ

\1,290（税込\1,419）

肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたハンバーグに、濃厚でコクのあるデミグラスソースをたっぷりかけた一品。ジュワッとあふれる肉汁と香ばしいソースが食欲をそそります。

■濃厚4種チーズのデミバーグ

\1,390（税込\1,529）

デミグラスハンバーグに、4種類のとろけるチーズのまろやかさと肉の旨みが絶妙にマッチした、リッチな味わいを楽しめます。

■ダブルデミバーグ

\1,690（税込\1,859）

ハンバーグ好きにはたまらない、ボリューム満点のダブルサイズ。

ロースハムサラダ \320（税込\352）ロースハムサラダ＆ハム用ドレッシング

香り豊かな自家製ロースハムをふんだんに使用し、シャキッと新鮮な野菜とともに彩り豊かに盛り付けました。

やさしい旨みが広がるハムと、三田屋本店特製のドレッシングが絶妙に絡み合い、ひと口ごとに素材の美味しさを感じられる一皿です。

※その他、サラダ・コロッケなどのサイドメニューも充実。

◆店舗紹介

店 名｜三田屋本店ーやすらぎの郷ー 神戸三田店プレミアムアウトレット店(https://sandaya-honten.co.jp/outlet/kobesanda-po/)

住 所｜〒651-1515 兵庫県神戸市北区上津台7丁目3番（神戸三田プレミアム・アウトレット フードギャラリー内 765区画）

アクセス｜中国自動車道「神戸三田IC」より車で約8分

電 話｜078-983-3474

F A X｜078-983-3475

営業時間｜10:00～20:00（オーダーストップ19:45）

※シーズンにより閉店時間が変わります

定 休 日 ｜休日は施設規定による

詳しくは神戸三田プレミアム・アウトレット公式ウェブサイト(https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/)をご覧ください。

三田屋本店ーやすらぎの郷ー

創主・廣岡償治は、口癖のように「レストランは味覚だけでなく、お客様の五感のすべてを満足させなければならない」と語っていました。

豊かになった日本で、お客様が真に求めているのは「やすらぎ」だと、さまざまな芸術との触れ合いの中で感じ取り、「三田屋本店は、外食産業ではなく、文化芸術産業だ」と、事業活動の実践の中で獲得しました。

食事はただ食欲を満足させるだけではなく、心を満足させる「夢」と「やすらぎ」が必要です。

芸術や文化の息吹を感じ取れる食空間を提供したい。

三田屋本店はそういう想いで創られました。

神戸三田プレミアム・アウトレット店では、ショッピングを楽しむすべてのお客様に、気軽に本格的な和牛の美味しさを体験いただけるよう、フードコート内にてスピーディーかつ出来立てのお料理をご提供します。

公式ホームページ :https://sandaya-honten.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/sandayahonten_hyogo/公式Facebook :https://www.facebook.com/sandaya.honten