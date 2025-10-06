ÁÏ¶È¤è¤ê3Ç¯¤Ç380Å¹ÊÞÄ¶¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡Ú±·¤ÎÀ®À¥¡Û10·î6Æü¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤»¤ÁÈÎÇä³«»Ï
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¾»¹°¡Ë¤¬¥ªー¥ÊーÀ©¤Ë´ð¤Å¤±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤±·¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤!¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿±·ÀìÌçÅ¹¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¤Ïº£Ç¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤»¤Á¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£±·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Á´¤Æ¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¤»¤Á¤ò¤´¼«Âð¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¤Ç¤ÏÌ£¡¦²Á³Ê¡¦°ÂÁ´À¤Î3¤Ä¤ÎÍýÁÛ¤ËÅþÃ£¤·¤¿±·¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥·¥¹¥Æ¥à²½¤·¡¢Äó¶¡»þ´Ö¡¢¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¡Ö°Â¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Ê¤®¤Ç²Ú¤ä¤°¤ª¤»¤Á¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¤ÎÆÃÁª¤¦¤Ê¤®¤ò¹á¤Ð¤·¤¤³÷¾Æ¤ÈÇò¾Æ¤Ë»Å¾å¤²¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê»êÊ¡¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë¿¥¤ê¤Þ¤¼¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤®¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊÌ¾
±·¤ÎÀ®À¥¡¡ÏÂÍÎÀÞÃïÆÃÀñ¤ª¤»¤Á
¡üÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¡
¢¨¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»
¡üÈÎÇä²Á³Ê
18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á÷ÎÁ¹þ¤ß
¡üÈÎÇäÊýË¡
£±.Å¹Æ¬¼õÉÕ£².¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½¤·¹þ¤ß
²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
https://unagi-naruse.take-eats.jp/ec
¡üÇÛÁ÷ÊýË¡
ÎäÅàÊØ¤Ç¤´¼«Âð¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨30ÆüÃå¡Ê»þ´Ö»ØÄêÉÔ²Ä¡Ë
¡ü»ÅÍÍ
3ÃÊ¤ª½Å¡¡¡Ê»æÀ½¡Ë
¡Ê1ÃÊ¤¢¤¿¤ê¡Ë¤¿¤Æ19.6cm¡ß²£19.6cm¡ß¹â¤µ6.7cm
¡ü¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÊý¡¡
ÎäÅà¤Ç¤´¼«Âð¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç24»þ´Ö²òÅà¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¼¼²¹¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÃí°Õ»ö¹à
¡¦»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹ÉÔ²Ä¡£
¡¦»öÁ°¥«ー¥É·èºÑ¤Î¤ßÂÐ±þ¡£¸½¶â»ÙÊ§¤¤¡¢ÅöÆüÊ§¤¤ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÇ¯¶Ì¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Û
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ËÁ´¹ñ¤Î±·¤ÎÀ®À¥¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ª¿©»ö·ô3000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ±·¤ÎÀ®À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¦¤Þ¤¤±·¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿¦¿ÍÉÊ¼Á¤Î±·½Å¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¡£
Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥×¥é¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¡£
±Ç²è¡¦ÃÏ°è¡¦´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¿©Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±·¤ÎÀ®À¥¤Î¤¦¤Ê½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡Öµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë±·ÀìÌçÅ¹¡×
ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¦¤Ê½Å¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¡¡²£ÉÍÅ¹¡Ù¤ò2022Ç¯9·î10Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£±·¤ÎÀ®À¥¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë±·¤Ï¡¢¥¨¥µ¤äÀ¸°é´Ä¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÎÉ¼Á¤Ê»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Êý¤Ï¡È¾ø¤·¤Æ¾Æ¤¯¡É´ØÅìÉ÷¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë´ØÀ¾É÷¤ÎÎÉ¤µ¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ https://www.unagi-naruse.com/
±·¤ÎÀ®À¥¤¦¤Ê½Å
¡ã±·¤ÎÀ®À¥¡¡ÆÃÄ§¡ä
1 ¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿å¡¦´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤ò»ÈÍÑ
¤½¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¤±·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËISO¤Ë½àµò¤·¡¢HACCP¤ËÂ§¤Ã¤¿ÍÜ±·¾ì¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦±·¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2 ¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤«¤ÄÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì
Ï·ÊÞÅ¹¤Ç¤ÏÄó¶¡¤Þ¤Ç20～30Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¡£Å¹Æâ°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3 ¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë
²Á³Ê¤ÏÏ·ÊÞ±·ÀìÌçÅ¹¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¡¢ÎÌ¤Ï 1.5 ÇÜ¡ö(g ¿ôÈæ³Ó)¤ò¼Â¸½¡ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÈþÌ£¤·¤¯±·¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡öÊÀ¼ÒÄ´¤Ù
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Âå¡¡¡¡¡¡É½ »³ËÜ¾»¹°
ËÜ¡¡¡¡¡¡¼Ò ¼¢²ì¸©¹âÅç»Ôº£ÄÅÄ®ºùÄ®2-1-3
ÅìµþËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º£³ÃúÌÜ£±£´－£±£¸ ¥¥ã¥Ê¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¼Ç±º3³¬
Àß¡¡¡¡¡¡Î© 2020Ç¯9·î20Æü
¼Ò¡¡¡¡¡¡°÷ 100Ì¾¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
H¡¡¡¡¡¡P https://fbi-consulting.jp/