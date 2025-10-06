知識ゼロ・数字アレルギーでもわかりやすい、ビジネスパーソン必読の書籍！営業・企画・管理職すべてに効く決算書活用術！『すぐに使えるビジネス教養　決算書』が新発売

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 決算書』（熊谷 勇輝・監修）を2025年10月9日（木）より順次発売します。本書は、「知識ゼロから決算書を武器にできる」一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/kumagai_yuki/book/B-2199

■決算書を「読む力」がキャリアを変える

会計リテラシーは、いまやITスキルや英語力と並んで、ビジネスパーソンに欠かせない必須スキルの一つ。

とはいえ、「数字や計算は苦手」「決算書は難しそう」と身構えてしまう人も多いはず。

本書は、そんな方のための決算書入門の決定版です。



決算書は、会社の業績や財務状態を示す大切な資料です。

売上や利益、借金や資産のバランス、さらにはお金の流れまでが一望できる、いわば会社の健康診断書・成績表といえるもの。

自社だけでなく、取引先や競合の決算書を理解できれば、営業や戦略立案、投資判断に大きな差がつきます。

■やさしく、実務的に学べる構成

本書では、決算書の中でもとくに重要な「財務３表」――

・損益計算書（会社の儲けがわかる）

・貸借対照表（財政状況がわかる）

・キャッシュフロー計算書（お金の出入りがわかる）

を中心に、基本的な仕組みから実践的な活用法までを解説。



難解な専門用語を避け、豊富な例と図解で、初めて学ぶ人でもスムーズに理解できるよう工夫されています。

■ビジネスに直結する「決算書活用力」

単なる知識の習得にとどまらず、実際にどう使うかまで踏み込むのが本書の特徴です。

「生き残る会社の条件は？」

「成長企業をどう見分ける？」

「収益性の高い会社の特徴は？」など、



日常のビジネスで即役立つ視点を数多く紹介。

財務３表を自在に使いこなすことで、会社の安全性・成長性・収益性を的確に判断できるようになります。



数字がわかれば、ビジネスはもっと面白くなる。

会計の知識を武器にしたいすべてのビジネスパーソンにおすすめの一冊です。

■本書の構成

序 章 決算書が果たす役割とは

第1章 損益計算書で会社の儲けがわかる

第2章 貸借対照表で会社の財政状況がわかる

第3章 キャッシュフロー計算書でお金の出入りがわかる

第4章 【実践編】会社の実態をつかむ財務３表の使い方

■監修者プロフィール

熊谷 勇輝

東京都生まれ。法政大学経営学部卒業後、東京国税局、各税務署法人課税部門に勤務。その後、税理士法人勤務を経て、2024年、熊谷勇輝税理士事務所を開設。税務相談・申告業務を中心に資金繰り支援、クラウド会計ソフト導入支援など、中小企業の経営をサポートしている。

■書籍概要

すぐに使えるビジネス教養 決算書

書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 決算書

監修 ： 熊谷 勇輝

ページ数： 144ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2025年10月9日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-344-9

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/kumagai_yuki/book/B-2199

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803444/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp