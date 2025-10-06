知識ゼロ・数字アレルギーでもわかりやすい、ビジネスパーソン必読の書籍！営業・企画・管理職すべてに効く決算書活用術！『すぐに使えるビジネス教養 決算書』が新発売
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 決算書』（熊谷 勇輝・監修）を2025年10月9日（木）より順次発売します。本書は、「知識ゼロから決算書を武器にできる」一冊です。
https://www.forestpub.co.jp/author/kumagai_yuki/book/B-2199
■決算書を「読む力」がキャリアを変える
会計リテラシーは、いまやITスキルや英語力と並んで、ビジネスパーソンに欠かせない必須スキルの一つ。
とはいえ、「数字や計算は苦手」「決算書は難しそう」と身構えてしまう人も多いはず。
本書は、そんな方のための決算書入門の決定版です。
決算書は、会社の業績や財務状態を示す大切な資料です。
売上や利益、借金や資産のバランス、さらにはお金の流れまでが一望できる、いわば会社の健康診断書・成績表といえるもの。
自社だけでなく、取引先や競合の決算書を理解できれば、営業や戦略立案、投資判断に大きな差がつきます。
■やさしく、実務的に学べる構成
本書では、決算書の中でもとくに重要な「財務３表」――
・損益計算書（会社の儲けがわかる）
・貸借対照表（財政状況がわかる）
・キャッシュフロー計算書（お金の出入りがわかる）
を中心に、基本的な仕組みから実践的な活用法までを解説。
難解な専門用語を避け、豊富な例と図解で、初めて学ぶ人でもスムーズに理解できるよう工夫されています。
■ビジネスに直結する「決算書活用力」
単なる知識の習得にとどまらず、実際にどう使うかまで踏み込むのが本書の特徴です。
「生き残る会社の条件は？」
「成長企業をどう見分ける？」
「収益性の高い会社の特徴は？」など、
日常のビジネスで即役立つ視点を数多く紹介。
財務３表を自在に使いこなすことで、会社の安全性・成長性・収益性を的確に判断できるようになります。
数字がわかれば、ビジネスはもっと面白くなる。
会計の知識を武器にしたいすべてのビジネスパーソンにおすすめの一冊です。
■本書の構成
序 章 決算書が果たす役割とは
第1章 損益計算書で会社の儲けがわかる
第2章 貸借対照表で会社の財政状況がわかる
第3章 キャッシュフロー計算書でお金の出入りがわかる
第4章 【実践編】会社の実態をつかむ財務３表の使い方
■監修者プロフィール熊谷 勇輝
東京都生まれ。法政大学経営学部卒業後、東京国税局、各税務署法人課税部門に勤務。その後、税理士法人勤務を経て、2024年、熊谷勇輝税理士事務所を開設。税務相談・申告業務を中心に資金繰り支援、クラウド会計ソフト導入支援など、中小企業の経営をサポートしている。
■書籍概要
すぐに使えるビジネス教養 決算書
書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 決算書
監修 ： 熊谷 勇輝
ページ数： 144ページ
価格 ： 1,870円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2025年10月9日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-344-9
【書籍詳細】
