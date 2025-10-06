【新発売】ワインだけじゃもったいない。オールデイ、オールシーンに寄り添うショートステムグラス『UTO（ウト）』
UTO 使用シーン イメージ
ワイン関連機器の株式会社グローバル（本社：大阪市、代表取締役：和田 修）は、飲食現場のさまざまな課題や理想に寄り添う“ちょうどいい”を備えた、小ぶりでスマートなショートステムグラス『UTO（ウト）』を、2025年10月16日（木）に発売します。
『UTO（ウト）』は、当社オリジナルブランドのグラスです。
ワインの香りや味わいを引き立てる機能的なボウルフォルムをベースに、さまざまな飲食店で提供される多様な飲みものにフィットするよう、コンパクトにデザインされています。
容量違いで360ccと430ccの2サイズを用意。
それぞれ白ワインや赤ワインでの使用はもちろん、ビール、日本酒、ジンなどのアルコールドリンクにも。またアイスコーヒーやアイスティー、ジュースなどのソフトドリンクにも適しており、オールデイ・オールシーンで活用できます。
各サイズ1脚1,540円（税込）、業務用の1箱6脚入りで販売します。
▼ 『UTO（ウト）』 コンセプト
それぞれの “ちょうどいい” にフィットするグラス。
■サイズが、ちょうどいい。
■容量が、ちょうどいい。
■価格が、ちょうどいい。
■汎用性が、ちょうどいい。
■お店の雰囲気に、ちょうどいい。
■これ1つあれば、ちょうどいい。
■デザインが、ちょうどいい。
■気軽に使えて、ちょうどいい。
グラスの高さや容量、使い分けの手間など、飲食店が抱える課題はさまざま。
そして、使う人それぞれが理想とする”ちょうどいい”も、多様です。
『UTO（ウト）』は、そんな多様な課題や理想に寄り添う”ちょうどいい”グラス。
そのルーツは「ワインをきちんと味わう」ワイングラスにありながら、コンパクトなデザインで使用シーンを広げ、和洋問わず飲食店での多様なドリンク提供に寄り添います。
使う人が自由に、創造的に理想のシーンを思い描いたとき、
『それぞれの “ちょうどいい” にフィットするグラス』― それが『UTO（ウト）』です。
■特徴
◆多様な店舗やシーンにフィットするコンパクトデザイン
ワインの香りや味わいを引き立てるボウルフォルムをベースに、様々な店舗や提供シーン、飲みものにフィットするよう、サイズ感にこだわってコンパクトにデザインしました。
◆収納や扱いやすさなど飲食店の課題へ配慮
グラスの高さや容量、使い分けの手間など、飲食店で多く見られる課題に配慮して企画。
◆多彩な用途に対応
赤・白ワインはもちろん、ビール、カクテル、日本酒、アイスコーヒーやジュースなど、オールデイ・オールシーンで活躍。
◆2サイズ展開
360ccと430ccの2サイズで、様々な飲みものに対応。
◆オリジナルブランド
株式会社グローバルのオリジナルグラスとしてブランド展開。
◆“ちょうどいい”グラス
使う人の理想や店舗の課題に寄り添い、自由に、創造的に、楽しめる一脚。
上段：UTO ウト 430cc / 下段：UTO ウト 360cc
■商品スペック
UTO ウト 360cc
■ UTO ウト 360cc
サイズ：口径53（最大径83）×168H
容量：360cc
素材：ノン・レッド・クリスタル
生産国：スロヴァキア
標準小売価格（税込）：1,540円
ロット：6脚（1箱）
UTO ウト 430cc
■ UTO ウト 430cc
サイズ：口径56（最大径88）×176H
容量：430cc
素材：ノン・レッド・クリスタル
生産国：スロヴァキア
標準小売価格（税込）：1,540円
ロット：6脚（1箱）
■ ネーミングコンセプト ■
UTO ロゴ
「YOU TO」＝「あなたと、ともに」
「UTO（ウト）」は、「YOU（あなた） TO（と）」を由来とし、
“あなたとともに過ごすグラス” という思いが込められています。
また、「ウト」は「烏兎」とも書き、中国の伝説「金烏玉兎（きんうぎょくと）」に由来します。
太陽の中に烏、月の中に兎が棲むとされており、「日（太陽）」と「月」を象徴する言葉です。
「日」と「月」が転じて「年月＝時」を表すことから、“時をともに過ごすグラス”、
また「太陽と月」 ⇒「一日中」 ⇒ “オールデイで活躍するグラス”
というコンセプトも重ねて、名付けています。
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社グローバル 企画部 広報担当 森本宛
大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F
ナビダイヤル 0570-00-9686
E-mail: pr@globalwine.co.jp
【会社概要】
社 名：株式会社グローバル
所在地：
大阪本社：〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F
東京支店：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番21号 新虎ノ門実業会館6F
札幌支店：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目5番地 大手町ビル9F
名古屋支店：〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興ビル8F
福岡支店：〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4番30号 西鉄赤坂ビル4F
事業内容：ワイン・酒関連機器（ワインセラー・サーバー・グラス・グッズ等）の販売、レンタル等
企業ホームページ：http://www.globalwine.co.jp/
オンラインショップ：https://www.globalwine.co.jp/shop/
Facebook：https://www.facebook.com/wineglobal/
Instagram：https://www.instagram.com/globalwine9686/
X：https://twitter.com/wine_global
YouTube：https://www.youtube.com/user/GLOBALWINE
