IoT OS搭載PC「長期保証がお得なキャンペーン」スタート！

長期保証がお得なキャンペーン概要

エプソンダイレクト株式会社

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC 搭載PCの導入をご検討中の法人様向けに、エプソンでは「長期保証がお得なキャンペーン」を実施します。

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCとは？

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/70_1_ef346b73487daeaa837499f5115d48e8.jpg?v=202510060955 ]

このOSは、一般向けのWindowsとは異なり、特定用途向けに設計された業務用OSです。

受付端末やPOS端末、工場の生産ライン、サイネージなどでの長期安定稼働を目的としており、以下のような特長があります。

・強固なセキュリティーを備えているため頻繁なアップデートが不要

・ロックダウン機能で設定や動作を制限し、安定運用が可能

・専用機よりもコストを抑えた導入が可能

エプソンPCで「コストも仕様もダウンサイズ」しませんか？

専用機は高耐久、24時間365日保証などのメリットがありますが、オーバースペックになりがちです。一方エプソンのWindows 11/10 IoT Enterprise LTSC 搭載モデルは、汎用PCでありながら以下の点で強みがあります。

・1～2年は同一仕様で販売されるため、モデル変更の心配が少ない

・Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC 搭載モデルであれば、安定稼働とコスト削減の両立が可能

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCについて詳しくはこちら

https://shop.epson.jp/pc/emb/embqa/

法人限定「PC無料貸し出しプログラム」

また、購入前に動作検証をしたい法人様向けに、フルカスタマイズ可能なPCの無料貸し出しを実施しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/70_2_750732afb6098c95357b2f5ee11c8e57.jpg?v=202510060955 ]

以上