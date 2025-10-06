IoT OS搭載PC「長期保証がお得なキャンペーン」スタート！
エプソンダイレクト株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/70_1_ef346b73487daeaa837499f5115d48e8.jpg?v=202510060955 ]
Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCについて詳しくはこちら
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/70_2_750732afb6098c95357b2f5ee11c8e57.jpg?v=202510060955 ]
長期保証がお得なキャンペーン概要
Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC 搭載PCの導入をご検討中の法人様向けに、エプソンでは「長期保証がお得なキャンペーン」を実施します。
Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCとは？
このOSは、一般向けのWindowsとは異なり、特定用途向けに設計された業務用OSです。
受付端末やPOS端末、工場の生産ライン、サイネージなどでの長期安定稼働を目的としており、以下のような特長があります。
・強固なセキュリティーを備えているため頻繁なアップデートが不要
・ロックダウン機能で設定や動作を制限し、安定運用が可能
・専用機よりもコストを抑えた導入が可能
エプソンPCで「コストも仕様もダウンサイズ」しませんか？
専用機は高耐久、24時間365日保証などのメリットがありますが、オーバースペックになりがちです。一方エプソンのWindows 11/10 IoT Enterprise LTSC 搭載モデルは、汎用PCでありながら以下の点で強みがあります。
・1～2年は同一仕様で販売されるため、モデル変更の心配が少ない
・Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC 搭載モデルであれば、安定稼働とコスト削減の両立が可能
Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCについて詳しくはこちら
https://shop.epson.jp/pc/emb/embqa/
法人限定「PC無料貸し出しプログラム」
また、購入前に動作検証をしたい法人様向けに、フルカスタマイズ可能なPCの無料貸し出しを実施しています。
