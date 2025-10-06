【柏高島屋】秋の大北海道展開催！！柏で北の大地の恵みを楽しもう

株式会社高島屋

会期：10月8日（水）～21日（火）※14日（火）は午後6時、最終日は午後5時閉場

会場：本館地下2階 催会場

柏高島屋では毎年大人気の＜第51回秋の北海道展＞を今年も開催いたします。

高島屋駐在バイヤーおすすめの、魅力あふれる「おいしい北海道」が大集合。

旬を迎えた北海道産まぐろに希少価値の高い養殖サーモン。さらに秋の寒暖差が大きくなり、甘さが増した果肉と豊かな香りが特徴の「秋メロン」をお楽しみください。

主催：北海道、（一社）北海道貿易物産振興会、（公社）北海道 観光機構、帯広市・北見市・釧路市・札幌市・函館市

後援：柏市、柏商工会議所

旬を迎えた北海道産まぐろ

※画像はイメージです

「海の黒いダイヤ」と称される、本マグロの大トロ・中トロ・赤身・ネギトロの4種を食べ比べ。良質な脂と旨みをご堪能ください。

【初登場】［実演］クロマグロ専門工房 鮪斗（函館市）

※出店期間：10月8日（水）～14日（火）

戸井産本鮪4種丼（1折）2,997円

北海道産本鮪のトロを豪快に乗せた、豪華な海鮮弁当。

［実演］おたる蝦夷屋（小樽市）大宝弁当（1折）3,510円〈各日30折限り

「獲る」から「育てる」へシフトする養殖サーモン。肉質、脂のり、口どけの良さが魅力！

※画像はイメージです

北海道産知内サーモン、ぼたんえび、かに、うに、いくら、ほたて、海の幸が盛り沢山。

［実演］すし処 雑魚亭 （函館市）

海の彩り（1折）3,240円〈各日50折限り〉

脂の乗り具合が絶妙の「とまりカブトサーモン」。

関東にはほとんど出回らない希少な「とまりカブトサーモン」をご堪能ください。

【初登場】［実演］クロマグロ専門工房 鮪斗（函館市）

※出店期間：10月8日（水）～14日（火）

北海道産サーモン親子丼（1折）2,808円

人気上昇中の「秋メロン」を使ったスウィーツ！

※画像はイメージです

ミルクソフトとメロンゼリーやソース、「ドゥーブルフロマージュ」がひとつに。

［実演］小樽洋菓子舗 ルタオ（小樽市）

ジャージーミルクパフェ～北海道産赤肉メロン～（1個）1,320円

北海道らいでんメロンを使用した、フルーティーなアップルパイ。

［実演］三角山アップルパイ専門店（札幌市中央区）

※出店期間：10月8日（水）～14日（火）

メロンムースアップルパイ（1ピース）654円〈各日65ピース限り〉

北海道の銘菓も豊富に取り揃えております！！

※詳しくは柏タカシマヤホームページをご覧くださいませ。

https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/hokkaido/

タカシマヤアプリ会員様限定お得なクーポンもご用意

※タカシマヤアプリはこちら

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/takaapp/

※画像はイメージです。

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

※都合により、出店店舗・商品が一部変更、または中止になる場合がございます。

※天候・交通事情により販売を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ：柏高島屋（代表）04-7144-1111