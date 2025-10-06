【柏高島屋】秋の大北海道展開催！！柏で北の大地の恵みを楽しもう
会期：10月8日（水）～21日（火）※14日（火）は午後6時、最終日は午後5時閉場
会場：本館地下2階 催会場
柏高島屋では毎年大人気の＜第51回秋の北海道展＞を今年も開催いたします。
高島屋駐在バイヤーおすすめの、魅力あふれる「おいしい北海道」が大集合。
旬を迎えた北海道産まぐろに希少価値の高い養殖サーモン。さらに秋の寒暖差が大きくなり、甘さが増した果肉と豊かな香りが特徴の「秋メロン」をお楽しみください。
主催：北海道、（一社）北海道貿易物産振興会、（公社）北海道 観光機構、帯広市・北見市・釧路市・札幌市・函館市
後援：柏市、柏商工会議所
旬を迎えた北海道産まぐろ
※画像はイメージです
「海の黒いダイヤ」と称される、本マグロの大トロ・中トロ・赤身・ネギトロの4種を食べ比べ。良質な脂と旨みをご堪能ください。
【初登場】［実演］クロマグロ専門工房 鮪斗（函館市）
※出店期間：10月8日（水）～14日（火）
戸井産本鮪4種丼（1折）2,997円
北海道産本鮪のトロを豪快に乗せた、豪華な海鮮弁当。
［実演］おたる蝦夷屋（小樽市）大宝弁当（1折）3,510円〈各日30折限り
「獲る」から「育てる」へシフトする養殖サーモン。肉質、脂のり、口どけの良さが魅力！
※画像はイメージです
北海道産知内サーモン、ぼたんえび、かに、うに、いくら、ほたて、海の幸が盛り沢山。
［実演］すし処 雑魚亭 （函館市）
海の彩り（1折）3,240円〈各日50折限り〉
脂の乗り具合が絶妙の「とまりカブトサーモン」。
関東にはほとんど出回らない希少な「とまりカブトサーモン」をご堪能ください。
【初登場】［実演］クロマグロ専門工房 鮪斗（函館市）
※出店期間：10月8日（水）～14日（火）
北海道産サーモン親子丼（1折）2,808円
人気上昇中の「秋メロン」を使ったスウィーツ！
※画像はイメージです
ミルクソフトとメロンゼリーやソース、「ドゥーブルフロマージュ」がひとつに。
［実演］小樽洋菓子舗 ルタオ（小樽市）
ジャージーミルクパフェ～北海道産赤肉メロン～（1個）1,320円
北海道らいでんメロンを使用した、フルーティーなアップルパイ。
［実演］三角山アップルパイ専門店（札幌市中央区）
※出店期間：10月8日（水）～14日（火）
メロンムースアップルパイ（1ピース）654円〈各日65ピース限り〉
北海道の銘菓も豊富に取り揃えております！！
※詳しくは柏タカシマヤホームページをご覧くださいませ。
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/hokkaido/
タカシマヤアプリ会員様限定お得なクーポンもご用意
※タカシマヤアプリはこちら
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/takaapp/
※画像はイメージです。
※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。
※都合により、出店店舗・商品が一部変更、または中止になる場合がございます。
※天候・交通事情により販売を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ：柏高島屋（代表）04-7144-1111