花とうつわマルシェvol.2 POP UP 10月11日(土)-10月13日(日), 10月17日(金)-10月19日(日) 東京・encounter galleryにて開催
株式会社CURBONは、encounter galleryにて花と器をコンセプトに集めた14店舗で「花とうつわマルシェ vol.2」を、2025年10月11日(土)～10月13日(日)、2025年10月17日(金)～10月19日(日)で開催いたします。
■開催概要 POP UP『花とうつわマルシェ vol.2』
会期：2025年10月11日(土)～10月13日(火)、2025年10月17日(土)～10月19日(日)
開催時間：11:00～18:00（※初日のみ13:00 OPEN）
会場：encounter gallery
住所：東京都文京区小石川5-29-5 細木ビル2F
入場料：500円(オリジナルステッカーをプレゼント)※なくなり次第終了
主催：株式会社CURBON
■展示詳細
今回ご来場の際はイベントオリジナルステッカーをお渡しします。
春のvol.1に続き今回も秋のお家時間を心ときめく一時にしていただけるような、
花・器・植物達をたくさんご用意してお待ちしてます。
気温も涼しくなりお出かけも心地よい季節。是非、ご友人やご家族とご一緒にいらしてください。
encounter galleryにてお待ちしております。
■出店者紹介(順不同)
Week 1：
boomo @boomokun(https://www.instagram.com/boomokun/)
doigt @doigt_flower(https://www.instagram.com/doigt_flower/)
enjoyceramicclub @enjoyceramicclub(https://www.instagram.com/enjoyceramicclub/)
FUYOO @fuyoo_shop(https://www.instagram.com/fuyoo_shop/)
グラスポルカ @glass_studio_polka(https://www.instagram.com/glass_studio_polka/)
Hertley @heartley__(https://www.instagram.com/heartley__/)
MON YO @monyo_ceramics(https://www.instagram.com/monyo_ceramics/)
Week 2：
Aki’s Garden @akis_garden0408(https://www.instagram.com/akis_garden0408/)
Hora Vintage Select @hora_official__(https://www.instagram.com/hora_official__/)
miho tanaka @tanakamiho_(https://www.instagram.com/tanakamiho_/)
shien @shien.flower(https://www.instagram.com/shien.flower/)
SOEL @__soel22(https://www.instagram.com/__soel22/)
夏窓 @nd_kamado(https://www.instagram.com/nd_kamado/)
がらす制作室ヨネザワ @yoneyone1976(https://www.instagram.com/yoneyone1976/)
花とうつわマルシェvol.1 会場の様子