【イワタニアイコレクト】＜公式オンラインショップ/楽天市場店の2店舗限定＞ “宝塚歌劇団 星組トップスター 暁 千星さんオリジナルグッズ　プレゼントキャンペーン2025”開催決定！

イワタニアイコレクト株式会社

イワタニアイコレクト株式会社（大阪市中央区）は2025年10月6日(月)15:00～2025年10月31日(金)23:59まで、岩谷産業株式会社のイメージキャラクターである宝塚歌劇団 星組トップスター 暁 千星さんのオリジナルグッズがもらえる「宝塚歌劇団 星組トップスター 暁 千星さんオリジナルグッズ プレゼントキャンペーン2025」を、公式オンラインショップ(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e4015-acgoos2025/)および楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/i-collect/c/0000000735/)の2店舗限定で開催いたします。

本キャンペーンでは、対象商品「マヌカハニー」を１.特別定期コース または２.都度購入のどちらかにてご購入いただいた方全員に、暁 千星さんオリジナル「マグカップ」をプレゼントいたします。さらに、１.特別定期コースでは、2カ月に1回（全6回 ※マグカップ含む）、「アクリルスタンド」などのオリジナルグッズを商品の配送に合わせてお届けいたします。

オリジナルグッズは、ファンの皆様にお伺いしたアンケート結果をもとに考案させていただいたグッズをご用意しております。この機会にぜひ、イワタニアイコレクトでのお買い物および、マヌカハニーをお楽しみください。

「マヌカハニー」商品購入ページ（イワタニアイコレクト）はこちら(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e4015-acgoos2025/)

■キャンペーン概要

【宝塚歌劇団 星組トップスター 暁 千星さんオリジナルグッズ プレゼントキャンペーン2025】

イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」および「楽天市場イワタニアイコレクト公式ショップ」のいずれかで、「マヌカハニー」（特別定期コースまたは都度購入）をご購入の方に暁 千星さんオリジナルグッズをプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2025年10月6日(月)15:00 ～ 2025年10月31日(金)23:59

■第1弾特典

・ 暁 千星さんオリジナル マグカップ

キャンペーンへのご参加は、１.特別定期コース、またはお好みに合わせてご購入いただける２.都度購入の２種類からお選びいただけます。

１.特別定期コース

2か月に1回の「マヌカハニー」お届け時に、オリジナルグッズをプレゼントいたします(全6回分を予定)。

プレゼント第3弾、第6弾は特別定期コースの限定特典です（都度購入ではご用意しておりません）。第6弾は、毎回ご好評いただいている「アクリルスタンド」の新デザインをお届けいたします。

２.都度購入

都度購入にて 「暁 千星さんグッズセット」をご選択いただいた方にオリジナルグッズをお届けいたします。

第2弾以降のグッズについては、順次イワタニアイコレクト公式サイトまたは、メールマガジン、SNSなどで告知させていただきます。

※第3弾（未定）、第6弾(アクリルスタンド)のグッズをご希望の方は、特別定期コースをお申込みください。

■申込方法

１.特別定期コース

Step1：イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」にて「暁 千星さん特別定期コース」（購入ページはこちら(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2480000660/)）をご購入ください。

※特別定期コースはキャンペーン期間（2025年10月31日(金)23:59まで）以降はご購入いただけません。

Step2：ご購入時に「定期サイクル」を必ず「2カ月」でご指定ください。

（2カ月ごとに商品とオリジナルグッズを同送いたします。）

※昨年から特別定期コースにご加入いただいている方は、そのまま継続されますので新たにお申込みいただく必要はございません。

２.都度購入

Step1：イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」（詳細ページはこちら(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e4015-acgoos2025/)）、または「楽天市場イワタニアイコレクト公式ショップ」（楽天市場ページはこちら(https://item.rakuten.co.jp/i-collect/c/0000000735/)）にて、「マヌカハニー MGO 125+」または「マヌカハニーMGO 250+」のいずれかをご購入ください。

Step2：ご購入時に「暁 千星さんグッズセット」をご選択ください。

■キャンペーン対象商品

１.特別定期コース（イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」限定となります）

マヌカハニー MGO 250+ 【暁 千星さん特別定期コース】

（購入ページはこちら(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2480000660/)）

２.都度購入

マヌカハニー MGO 125+(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2480000573/)（初めての方におすすめ）

マヌカハニー MGO 250+(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2480000574/)（日頃から美容・健康を気にかけている方におすすめ）

※必ず「暁 千星さんグッズセット」をご選択ください。

公式オンラインショップ

https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e4015-acgoos2025/

楽天市場イワタニアイコレクト公式ショップ

https://item.rakuten.co.jp/i-collect/c/0000000735/

◆申込期間◆

2025年10月6日(月)15:00～2025年10月31日(金)23:59ご注文分まで

◆注意点◆

・本キャンペーンの受付は2025年10月31日(金)23:59までとなります。以降のご注文はキャンペーン対象外となりますので予めご了承ください。

・本キャンペーンは特別定期コース、都度購入いずれもグッズがなくなり次第、終了となります。

十分な数を用意しておりますが、お早めのご購入をお願いいたします。

・特別定期コースはイワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」のみの受付となります。ご注文の際は、必ず「2カ月ごと」の配送をご指定ください。

・特別定期コースは、キャンペーン期間中のみ新規加入が可能です。途中からの加入や、一度解約された場合の再加入はできかねますのでご了承ください。

・特別定期コースのプレゼントはご購入後から1年間(全6回)を予定しております。以降のお届け時の特典については、現在未定となっております。継続をご希望されない場合は、6回目（第6弾オリジナルグッズ）の商品到着後にご解約いただけます。

・ご解約のお申し出がない場合で、キャンペーンが継続されない場合には、7回目以降は商品のみのお届けとなります。なお、キャンペーン継続の有無については、配送時の同梱物やメール等にて改めてご案内いたします。

・本キャンペーンは以下の場合などにより、急遽企画を中止・停止または内容が変更になる場合がございます。

└地震などの天災、感染症、火災、停電、その他不可抗力によりサービスを継続できない場合

└運用上または技術上、キャンペーンの継続が出来なくなった場合

└その他、やむを得ない理由でグッズの利用が困難となった場合や、当社グループがやむを得ない事情と判断した場合 など

イワタニアイコレクト株式会社

HP：https://www.iwatani-i-collect.com/(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/)