一瞬で体が変わる！作業療法士・野村寿子開発「骨を支えて筋肉を緩める」革新技術 「クロスバランス」をHCR国際福祉機器展にて体験会開催。驚きの効果を自宅でも！サンプル【各日先着100名様】無料プレゼント

株式会社ピーエーエスRECOVER-LAY（リカバーレイ）

株式会社ピーエーエス（所在地：大阪府箕面市、代表取締役：野村寿子）は、1万人以上の体の不調を改善に導いた作業療法士・野村寿子独自の技術『クロスバランス構造』を搭載したリカバリーマット『RECOVER-LAY（リカバーレイ）』を、 H.C.R.国際福祉機器展（会場：東京ビッグサイト） にてご紹介します。

骨を支えて動きやすさをサポート

本ブースでは、「一瞬で体がリセットされる」驚きの体験をご提供。さらに、体験いただいた方に、ご自宅でも手軽に使える『30cm角クロスバランス・サンプル』を無料プレゼントいたします。

介護現場での負担軽減と被介護者のQOL向上に貢献する、その革新的な効果をぜひご体感ください。

■ 常識を変える技術：「骨を支えて、筋肉を緩める」クロスバランス構造とは

高反発樹脂素材を強弱の格子状に編み込むことで実現したクロスバランス構造

リカバーレイの核となるクロスバランス構造は、高反発樹脂素材を強弱の格子状に編み込むことで実現。40年の臨床経験を持つ作業療法士が、「従来の寝具のように体圧分散するだけではなく、それぞれの骨を受け止めるように支えるとその周りの筋肉の緊張は緩む」という発想を形にした奇跡のマットです。

■ H.C.R.国際福祉機器展 特別企画：「瞬間リセット体験」と限定プレゼント

- 即効性のある効果：骨をフィットさせ筋肉の負担を一瞬で軽減。柔軟性アップ、運動性アップ、寝返りや移乗も簡単になります。- 介護現場でのメリット：介助する側もされる側も、双方の負担が大幅に軽減されます。- 衛生と環境配慮：１００％リサイクル可能なECO素材を採用。マットも撥水性カバーも丸ごと水洗いできるため常に衛生的で、整体院や保育園などでも採用されています。

クロスバランス構造の確かな効果を即座に実感いただくため、特別な体験コーナーとプレゼントをご用意しました。

【企画1】驚きの実証！「一瞬でリセット体験」

ブースでは、30cm角のサンプルを使った簡単なデモンストレーションを実施。わずか数秒で体が緩み、可動域が広がる「瞬間リセット」をご体感いただき、その仕組みを作業療法士の視点から解説させていただきます。

【企画2】自宅でも使える「30cm角クロスバランス・サンプル」を無料プレゼント

「瞬間リセット体験」にご参加いただいた方（各日先着100名様）に、ご自宅の椅子の座面としても使用できてリセット効果を日常的に積み重ねていただける『30cm角クロスバランス・サンプル』を無料プレゼントいたします。

展示概要

展示会名：H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展&フォーラム

会期：2025年10月8日(水) ～ 10日(金) 10:00～17:00（10日(金)のみ16:00まで）

会場：東京ビッグサイト

ブース：株式会社ピーエーエス（西2ホール 小間番号：033）

詳細：https://hcr.or.jp/

■ 製品情報

製品名：RECOVER-LAY（リカバーレイ）

技術名称：クロスバランス構造

商品詳細サイト：https://pinto.shop-pro.jp/?pid=182991474

■ 開発者コメント

「介助する人も、介助される人も、両方が楽になる暮らしを。」その想いから、骨の支え方に着目し、筋肉を緩める発想へと辿り着きました。クロスバランスを通じて、医療や介護の現場だけでなく、日常の“快適な体”を届けていきたいと思います。

(株)ピーエーエス 代表取締役 作業療法士 野村寿子

お問合わせ先

株式会社ピーエーエス 営業部2課 木島拓郎（きじま たくろう）

大阪府箕面市小野原東1-3-21 TEL：072-727-0521

Mail：info@pas-plus.com

HP：https://www.pas21.com

会社概要

社名：株式会社 ピーエーエス

所在地：大阪府箕面市小野原東1-3-21

代表者：代表取締役 村口健一、野村寿子

設立：1999年

事業内容：補装具の製造および販売・福祉機器の輸入・福祉機器の開発、製造及び販売・ヘルスケア商品の企画、開発、製造および販売・インテリア商品の企画、開発、製造および販売・アパレル商品の企画、開発、製造および販売