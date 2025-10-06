農業現場の人材不足を解決！【特定技能・農業】外国人材採用セミナー開催

PERSOL Global Workforce株式会社

パーソルグループで外国人材に特化した人材サービスを提供するPERSOL Global Workforce（パーソル グローバルワークフォース）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田 盛弘）は、2025年10月15日（水）、10月21日（火）に農作業記録アプリ「agmiru」を運営するリデン株式会社と共同で、特定技能・農業分野における「外国人材採用セミナー」を開催します。労働力不足で悩まれている、農業事業者、農業関係者のみなさまのご参加をお待ちしております。なお、本セミナーは無料です。

■本セミナーの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/144187/table/53_1_3482cf0bb0bca0d86a2a435da0e267e2.jpg?v=202510060456 ]

先日の総務省の発表によると2024年の日本の総人口は、推計で1億2380万2000人と前の年より55万人減り、14年連続の減少となりました。日本に居住している外国人を除いた場合は、前の年から89万人あまり減り、過去最大の減り幅となっています。地方の中小企業においては、若年層の減少、都市部への人材流出などにより、労働力不足はますます深刻化しています。その中でも農業分野は、慢性的な労働力不足に悩まされる分野で、農林水産者の発表によると、2010年の「農業就業人口」は約260万人でしたが、毎年減り続け、2022年には約122万人にまで減少している状況です。また、就農者の平均年齢は68.4歳（2022年現在）と、高齢化が進んでいる代表的な産業でもあります。

こうした背景から、昨年PERSOL Global Workforceとリデンは、農業事業者の外国人材採用を支援していくため、農作業記録アプリ「agmiru」を活用した外国人材の採用に関する業務提携契約を締結※1しました。今回両社は、外国人材の受け入れ、採用に興味はあるがなかなか踏み出せない、技能実習生の採用経験はあるが特定技能はまだまだ分からないことが多いといった農業事業者、農業関係者のため、無料のオンラインセミナーを開催することとなりました。普段外国人材の採用を検討していたみなさまのご参加をお待ちしております。

※1PERSOL Global Workforceとリデンが業務提携 https://persol-gw.co.jp/news/20240110/

■PERSOL Global Workforce株式会社について

PERSOL Global Workforce（パーソル グローバルワークフォース）株式会社は、「“Work and Smile” Decent work for everyone.」をミッションに掲げ、外国人材に特化したサービスを提供しています。在留資格「特定技能」人材および在留資格「技術・人文知識・国際業務」人材を対象に、外国人材の育成・紹介から定着支援まですべての過程を支援しています。また農業分野においては人材派遣サービスも展開しています。質の高いサービスの提供を通じて、日本ではたらく外国人材と日本企業双方の「はたらいて、笑おう。」を実現します。

■「PERSOL（パーソル）」について＜https://www.persol-group.co.jp/＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

さまざまな事業・サービスを通じて、はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。

