B.LEAGUE 千葉ジェッツ所属 富樫勇樹選手監修“ばかうけ”再販決定！10月6日より通販受注開始、10月11日より千葉ジェッツ試合会場・栗山米菓直売店で販売
“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、B.LEAGUE千葉ジェッツ所属・新潟県新発田市出身の富樫勇樹選手と共同開発した「富樫勇樹監修ばかうけ」を、2025年10月11日（土）より再販します。販売は千葉ジェッツホームゲーム会場・栗山米菓直売店・通販サイトで行います。
本商品は、富樫選手の好物“チキンウィング”をイメージし、爽やかなレモンペッパー風味に仕上げた特別な「ばかうけ」です。さらに、全5種（うち1種はシークレット）のオリジナルステッカーが1枚ランダムで封入されており、食べて・集めて楽しめる限定商品となっています。
■再販日時 概要
【発売日】2025年10月11日（土）
【販売店舗】
〇千葉ジェッツ ホーム会場 チームストア
※イベント、試合開催日のみの販売
住所：千葉県船橋市浜町2丁目5番15号
（JR京葉線・武蔵野線「南船橋駅」 徒歩6分、京成本線「船橋競馬場駅」 徒歩16分）
URL：https://lalaarenatokyo-bay.com/
〇栗山米菓直売店
・新潟せんべい王国
住所：新潟県新潟市北区新崎2661番地
（JR白新線「新崎駅」北口下車 徒歩20分）
（新新バイパス 濁川I.Cから車で1分）
URL：http://senbei-oukoku.jp/
・ばかうけSTATION
住所：新潟県新潟市中央区花園1丁目1-1 CoCoLo新潟 EAST SIDE
URL：https://jenic.jp/cocolo/shop/detail.php?sc_name=niigata&id=1111(https://jenic.jp/cocolo/shop/detail.php?sc_name=niigata&id=1111)
・Befcoばかうけ展望室
住所：新潟県新潟市中央区万代島5番1号
（新潟駅バスターミナル17番線から「朱鷺メッセ・佐渡汽船」線に乗車）
URL：https://www.hotelnikkoniigata.jp/observatory/
・Befcoオンラインショップ
オンラインショップでは2025年10月6日（月）正午より受注を開始いたします。
ご注文商品は10月12日（日）以降のお届けとなります。
URL：https://befco-shop.jp
※オンラインショップのみ発売日が異なりますのでご注意ください。
その他は各店舗の開店時間をご確認ください。
■商品概要
・商品名：富樫勇樹監修ばかうけ
・味：レモンペッパー香るチキンウィング風味
・内容容量80g（20g×4袋）
・値段：1,620円（税込）
■ 会社概要
社名 株式会社栗山米菓
本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地
代表者 代表取締役社長 栗山 大河
設立 1949年2月5日
社員数 約750名（男性52%、女性48%）
資本金 8,677万円
事業内容 米菓の製造・販売
主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など
■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは
「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。
■事業内容
「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。
“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。
■その他会社データ(2024年度)
売上 268億円
平均年齢 37歳
平均勤続年数 約15年
育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/
________________________________________
■ 代表取締役社長プロフィール
栗山 大河（くりやま たいが）
生年月日：1994年4月30日（31歳）
成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。
2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。
＜公式サイト＞
トップページ https://www.befco.jp/
Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp
リクルートサイト https://recruit.befco.jp/
【報道各位 お問い合わせ先】
(株)栗山米菓 広報担当
メールアドレス：publicity@befco.jp
TEL 025-259-0155
【お客様 お問い合わせ先】
(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893
