B.LEAGUE 千葉ジェッツ所属 富樫勇樹選手監修“ばかうけ”再販決定！10月6日より通販受注開始、10月11日より千葉ジェッツ試合会場・栗山米菓直売店で販売

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、B.LEAGUE千葉ジェッツ所属・新潟県新発田市出身の富樫勇樹選手と共同開発した「富樫勇樹監修ばかうけ」を、2025年10月11日（土）より再販します。販売は千葉ジェッツホームゲーム会場・栗山米菓直売店・通販サイトで行います。

本商品は、富樫選手の好物“チキンウィング”をイメージし、爽やかなレモンペッパー風味に仕上げた特別な「ばかうけ」です。さらに、全5種（うち1種はシークレット）のオリジナルステッカーが1枚ランダムで封入されており、食べて・集めて楽しめる限定商品となっています。

【商品ページ（Befcoオンラインショップ）：https://befco-shop.jp】

■再販日時 概要

【発売日】2025年10月11日（土）

【販売店舗】

〇千葉ジェッツ ホーム会場 チームストア

※イベント、試合開催日のみの販売

住所：千葉県船橋市浜町2丁目5番15号

（JR京葉線・武蔵野線「南船橋駅」 徒歩6分、京成本線「船橋競馬場駅」 徒歩16分）

URL：https://lalaarenatokyo-bay.com/

〇栗山米菓直売店

・新潟せんべい王国

住所：新潟県新潟市北区新崎2661番地

（JR白新線「新崎駅」北口下車 徒歩20分）

（新新バイパス 濁川I.Cから車で1分）

URL：http://senbei-oukoku.jp/

・ばかうけSTATION

住所：新潟県新潟市中央区花園1丁目1-1 CoCoLo新潟 EAST SIDE

URL：https://jenic.jp/cocolo/shop/detail.php?sc_name=niigata&id=1111(https://jenic.jp/cocolo/shop/detail.php?sc_name=niigata&id=1111)

・Befcoばかうけ展望室

住所：新潟県新潟市中央区万代島5番1号

（新潟駅バスターミナル17番線から「朱鷺メッセ・佐渡汽船」線に乗車）

URL：https://www.hotelnikkoniigata.jp/observatory/

・Befcoオンラインショップ

オンラインショップでは2025年10月6日（月）正午より受注を開始いたします。

ご注文商品は10月12日（日）以降のお届けとなります。

URL：https://befco-shop.jp

※オンラインショップのみ発売日が異なりますのでご注意ください。

その他は各店舗の開店時間をご確認ください。

■商品概要

・商品名：富樫勇樹監修ばかうけ

・味：レモンペッパー香るチキンウィング風味

・内容容量80g（20g×4袋）

・値段：1,620円（税込）

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。

2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

【報道各位 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 広報担当

メールアドレス：publicity@befco.jp

TEL 025-259-0155

【お客様 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893

