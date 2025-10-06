【NewDays,JR東海リテイリング・プラス限定！鉄道の日企画】伊藤園×OJICO新幹線や電車デザインのペットボトルカバーが付いてくる！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、株式会社伊藤園（本社：東京都渋谷区、社長：本庄大介）がNewDaysとJR東海リテイリング・プラス各店で実施する「鉄道の日キャンペーン」の景品デザインを手掛けました。新幹線や電車をモチーフにしたペットボトルカバー全6種で、「お～いお茶 緑茶」600mlペットボトルを購入すると付いてきます。

JR東日本管内エキナカコンビニ「NewDays」「NewDays KIOSK」各店とJR東海リテイリング・プラス各店「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」限定で、10月7日(火)より開始されます。

【ペットボトルカバー表面/裏面】

JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

左から、ドクターイエロー、東海道新幹線、東海道線311系、カシオペア、こまち、はやぶさ。

遊びごころあふれるOJICOのTシャツデザインがペットボトルカバーに。

今年それぞれラストランを終えた「東海道線311系」と「カシオペア」は今回のキャンペーンのみの限定デザインです。

JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

〇企画概要

実施場所：NewDays、NewDays KIOSK、プラスタ、ベルマートキヨスク、グランドキヨスク、ギフトキヨスク、キヨスク、プレシャスデリ、プレシャスデリ＆ギフト、デリカステーション

景品：NewDays,JR東海リテイリング・プラス限定 OJICOデザイン「トレインペットボトルカバー」全6種

対象商品：「お～いお茶 緑茶」 600ml ペットボトル

開始予定日：2025年10月7日（火）

※景品が無くなり次第終了となります。

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/松岡

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：hiromi@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。