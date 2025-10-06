オメガ3製品市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月29に「オメガ3製品市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。オメガ3製品に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
オメガ3製品市場の概要
オメガ3製品市場に関する当社の調査レポートによると、オメガ3製品市場規模は 2035 年に約 179 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の オメガ3製品市場規模は約 78 億米ドルとなっています。オメガ3製品に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、オメガ3製品の市場シェア拡大は、規制の拡大と藻類及び新規植物由来のオメガ3オイルの急速な商業化によるもので、これにより対象製品の範囲が拡大しています。当社のアナリストチームは、国家認可と新規藻類オイルの規制基盤の整備により、藻類DHAの承認取得に向けた活発なパイプラインが形成されると予測しています。こうした傾向は、プレミアムサプリメントや乳児用栄養剤などの製品市場への参入を促進し、対象市場を拡大させると見込まれます。
https://www.sdki.jp/reports/omega-3-products-market/80562
オメガ3製品に関する市場調査では、世界的な養殖業の成長によりEPA/DHAの魅力的な需要チャネルが創出され、市場シェアが拡大する見通しも明らかになりました。養殖生産量の増加はFAOの2024年SOFIA（持続可能な開発目標）で強調されており、同時に、政府や貿易機関は消費者のタンパク質需要の高まりを背景に養殖業の促進に取り組んでいます。生産量の増加と消費者需要の増加は相まって、大量の原料需要を生み出し、市場の成長軌道を加速させると予想されます。
しかし、消費者の認知度と誤情報が今後数年間の市場成長を阻害すると予想されます。消費者によるオメガ3の利点の理解不足、あるいは製品、供給源、種類のばらつきは、市場拡大を阻害する可能性があります。理解不足は、購入に対する信頼と自信を低下させ、ブランドは価値をより容易に表現できなくなります。より多くの人々がオメガ3製品を使用するよう促すためには、消費者への明確な情報提供とラベル表示の透明性を確保し、誤情報を排除し、情報に基づいた消費者の意思決定を促進する必要があります。
オメガ3製品市場セグメンテーションの傾向分析
オメガ3製品市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、オメガ3製品の市場調査は、タイプ別、ソース別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
https://www.sdki.jp/sample-request-80562
アプリケーション別に基づいて、サプリメント・機能性食品、医薬品、乳児用調合乳、動物飼料・ペットフード、食品・飲料に分割されています。これらのうち、医薬品セグメントは予測期間中に成長が見込まれています。オメガ3製品市場における医薬品セクターは、心血管系、神経系、炎症性疾患への効果を持つ処方箋グレードの製剤を対象としています。高い純度と標準用量の要件が求められており、イノベーションと規制当局の承認を促進しています。
