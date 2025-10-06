KORUA Shapes、新トップシートモデル「BRUSHED」シリーズ情報解禁
世界中のスノーボーダーに愛される KORUA Shapes（コルア シェイプス） から新しいニュースをお届け致します。クラシックシェイプのラインナップに新たな構造として、ブラッシュドトップシートをリリースします。
最高品質のスノーボード作りを追求した新しい仕上げは、より軽量で、耐久性が高く、よりサステイナブルで（素材使用料を軽減）、自然な撥雪性を備えています。Korua shapesのアイデンティティを忠実に守りながら、10年にわたる改良と長く使用できるスノーボード作りへのこだわりを体現しています。
今シーズンはブラッシュドトップシートと伝統的に持続してきたグロストップシートの両方をご用意しています。「すべてのスノーボードは、美しさと喜びのために」我々は、スノーボーダーたちのライディングを向上させるために心を込めて製品作りを行っています。
2025年9月23日（火）より、全国の正規ディーラーにて受注を開始いたします。
【デリバリー予定】
BRUSHEDシリーズ：2025年10月末頃より順次デリバリー開始予定
※入荷状況により変更となる場合がございます。詳しくは販売店までお問い合わせください。
【BRUSHEDシリーズ対象モデル（25-26シーズン）】
CAFÉ RACER BRUSHED \96,800（税込）
PENCIL BRUSHED \88,000 - \96,800（税込）
TRANSITION FINDER BRUSHED \93,500（税込）
OTTO BRUSHED \93,500（税込）
PIN TONIC BRUSHED \96,800（税込）
APOLLO REGULAR/ GOOFY BRUSHED \105,600（税込）
※画像はGOOFY、REGULARは左右反転のシェイプ
DART BRUSHED \101,200（税込）
UBEREGG BRUSHED \104,500（税込）
POCKET ROCKET BRUSHED \101,200（税込）
TRANSITION FINDER SPLIT BRUSHED \132,000（税込）
【販売方法】
全国正規ディーラーおよび KORUA公式オンラインストア（https://jp.koruashapes.com/ja/）にて10月より販売開始。
