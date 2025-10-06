【炭火焼鳥 塚田農場】忘年会幹事さんに朗報！！早めの予約で選べるお得な特典付き

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久）が運営する「炭火焼鳥 塚田農場」の各店、および「炭火焼鳥 塚田農場 THE 2nd」では、2025年10月6日(月)より、2025年の忘年会予約を開始します。


宴会プランを公式ウェブサイト経由で早期のご予約された場合、お得な特典をご用意します。




炭火焼鳥 塚田農場　2025忘年会イメージ

炭火焼鳥 塚田農場 公式サイト

https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/2025_Winter_plan(https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/2025_Winter_plan)



炭火焼鳥 塚田農場　2025年 忘年会おすすめプラン

鶏屋の水炊きプラン　お一人様 5,000円（全8品）


コラーゲンたっぷりの地鶏の水炊きをメインに、地鶏炭火焼、若鶏のチキン南蛮など、炭火焼鳥 塚田農場の名物が揃った充実のプラン。※2時間飲み放題付き



鶏屋の水炊きプラン

・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢


・ほうれん草とベーコンのあったかサラダ


・みやざき地頭鶏 炭火焼


・鶏屋の水炊き


・若鶏のチキン南蛮


・かつおポテトフライ


・〆のラーメン


・ミニたい焼きアイス







冬の炭塚堪能プラン　お一人様5,000円（全8品）


鶏で始まり、鶏で〆る。見た目にも賑やかな＜若鶏の農場ステーキ＞をメインに、締めまでしっかり鶏を味わえる鍋ナシプランです。


※2時間飲み放題付き


・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢


・ほうれん草とベーコンのあったかサラダ


・霧島鶏もも肉の農場ステーキ


・旬野菜と秘伝の味噌


・かつおポテトフライ


・塚田流鶏飯


・ミニたい焼きアイス






冬の炭塚堪能プラン


和牛しゃぶすきプラン　お一人様6,000円（全8品）


和牛のしゃぶすきをメインに、炭火焼鳥 塚田農場 名物の地鶏の炭火焼、若鶏のチキン南蛮、〆にはカニとイクラの炊き込みご飯を組み合わせたプラン。ちょっと贅沢な忘年会や会食にもぴったりです。


※2時間飲み放題付き



和牛しゃぶすきプラン

・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢


・名物！季節野菜のNOJOサラダ


・みやざき地頭鶏 炭火焼


・和牛のしゃぶすき


・若鶏のチキン南蛮


・かつおポテトフライ


・カニとイクラの炊き込みご飯


・ミニたい焼きアイス





このほかにも年末のお集まりにおススメのメニューを豊富にご用意しています。


ぜひ早めのご予約でゆったりとした時間をお過ごしください。



公式WEBサイトでのご予約限定のお得な特典


11月末までに12月の宴会をご予約された方への限定特典


ご予約期間：2025年10月6日(月)～11月30日(日)


ご利用日：2025年12月1日(月)～12月末


以下より【2つの特典】をお選びいただけます。


　・5,000円以上のプランご予約の場合にお一人様500円OFF


　・飲み放題グレードアップ


　・飲み放題30分延長（通常2時間→2時間30分）



12月前半のご来店予約をされた方への限定特典


ご予約期間：2025年10月6日(月)～11月30日(日)


ご利用日：2025年12月1日(月)～12月15日(月)


■宴会プランご予約特典


　・お一人様500円OFF


　・飲み放題グレードアップ


■お席のみのご予約特典


・お会計より1,000円OFF（1グループにつき）


　※お一人様3,000円以上ご利用の場合


　※金土除く





※文中の価格はすべて税込みです。


※写真はイメージです。


※宴会コースのご予約は4名様より承ります。


※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。


※店舗によって実施しているコース、および内容が異なる場合がございます。


※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。


※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません。


※当社の冷製地鶏料理は『塩せき熟成ハム製法』により、非加熱食肉製品の規格基準をクリアした製品を使用しております。


※当店の鶏料理は地鶏を中心に提供しておりますが、一部料理は味わいのバランスを考慮して若鶏を使用しております。


※「若鶏のチキン南蛮」の若鶏は外国産を使用しております。




炭火焼鳥 塚田農場について


「炭火焼鳥 塚田農場」は、九州の郷土料理がメインの塚田農場から、看板商品の“地鶏の炭火焼”を中心に、焼鳥に特化したブランドです。


創業以来、鶏と向き合い続けてきた塚田農場が、改めて鶏に向き合い、鶏の価値を高めながらも、親しみやすさを味わっていただけるよう「焼鳥」に注目し、塚田農場の魅力の一つである炭火を使う本格的な焼鳥を提供する「炭火焼鳥 塚田農場」として2022年に誕生しました。





カジュアルで洗練された空間ながら、炭火で丁寧に焼き上げる本格的な焼鳥と、各地から届く旬の食材を採り入れたメニューは幅広い世代からご好評いただき、現在、東京・埼玉・神奈川・大阪・兵庫で10店舗展開しております。



炭火焼鳥 塚田農場：https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/yakitori/




「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。





飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。


生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。




会社概要


社名：株式会社エー・ピーホールディングス


HP：https://ap-holdings.jp/


設立年月日：2001年10月29日


代表取締役会長 兼 社長：米山 久


事業内容：


　飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導
　養鶏場及び牧場の経営
　漁業
　農業
　食鳥の処理、加工及び販売
　食品の加工、流通、輸出入及び販売


本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階



