【炭火焼鳥 塚田農場】忘年会幹事さんに朗報！！早めの予約で選べるお得な特典付き
株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久）が運営する「炭火焼鳥 塚田農場」の各店、および「炭火焼鳥 塚田農場 THE 2nd」では、2025年10月6日(月)より、2025年の忘年会予約を開始します。
宴会プランを公式ウェブサイト経由で早期のご予約された場合、お得な特典をご用意します。
炭火焼鳥 塚田農場 2025忘年会イメージ
炭火焼鳥 塚田農場 公式サイト
https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/2025_Winter_plan(https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/2025_Winter_plan)
炭火焼鳥 塚田農場 2025年 忘年会おすすめプラン
鶏屋の水炊きプラン お一人様 5,000円（全8品）
コラーゲンたっぷりの地鶏の水炊きをメインに、地鶏炭火焼、若鶏のチキン南蛮など、炭火焼鳥 塚田農場の名物が揃った充実のプラン。※2時間飲み放題付き
鶏屋の水炊きプラン
・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢
・ほうれん草とベーコンのあったかサラダ
・みやざき地頭鶏 炭火焼
・鶏屋の水炊き
・若鶏のチキン南蛮
・かつおポテトフライ
・〆のラーメン
・ミニたい焼きアイス
冬の炭塚堪能プラン お一人様5,000円（全8品）
鶏で始まり、鶏で〆る。見た目にも賑やかな＜若鶏の農場ステーキ＞をメインに、締めまでしっかり鶏を味わえる鍋ナシプランです。
※2時間飲み放題付き
・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢
・ほうれん草とベーコンのあったかサラダ
・霧島鶏もも肉の農場ステーキ
・旬野菜と秘伝の味噌
・かつおポテトフライ
・塚田流鶏飯
・ミニたい焼きアイス
冬の炭塚堪能プラン
和牛しゃぶすきプラン お一人様6,000円（全8品）
和牛のしゃぶすきをメインに、炭火焼鳥 塚田農場 名物の地鶏の炭火焼、若鶏のチキン南蛮、〆にはカニとイクラの炊き込みご飯を組み合わせたプラン。ちょっと贅沢な忘年会や会食にもぴったりです。
※2時間飲み放題付き
和牛しゃぶすきプラン
・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢
・名物！季節野菜のNOJOサラダ
・みやざき地頭鶏 炭火焼
・和牛のしゃぶすき
・若鶏のチキン南蛮
・かつおポテトフライ
・カニとイクラの炊き込みご飯
・ミニたい焼きアイス
このほかにも年末のお集まりにおススメのメニューを豊富にご用意しています。
ぜひ早めのご予約でゆったりとした時間をお過ごしください。
公式WEBサイトでのご予約限定のお得な特典
11月末までに12月の宴会をご予約された方への限定特典
ご予約期間：2025年10月6日(月)～11月30日(日)
ご利用日：2025年12月1日(月)～12月末
以下より【2つの特典】をお選びいただけます。
・5,000円以上のプランご予約の場合にお一人様500円OFF
・飲み放題グレードアップ
・飲み放題30分延長（通常2時間→2時間30分）
12月前半のご来店予約をされた方への限定特典
ご予約期間：2025年10月6日(月)～11月30日(日)
ご利用日：2025年12月1日(月)～12月15日(月)
■宴会プランご予約特典
・お一人様500円OFF
・飲み放題グレードアップ
■お席のみのご予約特典
・お会計より1,000円OFF（1グループにつき）
※お一人様3,000円以上ご利用の場合
※金土除く
※文中の価格はすべて税込みです。
※写真はイメージです。
※宴会コースのご予約は4名様より承ります。
※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。
※店舗によって実施しているコース、および内容が異なる場合がございます。
※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。
※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません。
※当社の冷製地鶏料理は『塩せき熟成ハム製法』により、非加熱食肉製品の規格基準をクリアした製品を使用しております。
※当店の鶏料理は地鶏を中心に提供しておりますが、一部料理は味わいのバランスを考慮して若鶏を使用しております。
※「若鶏のチキン南蛮」の若鶏は外国産を使用しております。
炭火焼鳥 塚田農場について
「炭火焼鳥 塚田農場」は、九州の郷土料理がメインの塚田農場から、看板商品の“地鶏の炭火焼”を中心に、焼鳥に特化したブランドです。
創業以来、鶏と向き合い続けてきた塚田農場が、改めて鶏に向き合い、鶏の価値を高めながらも、親しみやすさを味わっていただけるよう「焼鳥」に注目し、塚田農場の魅力の一つである炭火を使う本格的な焼鳥を提供する「炭火焼鳥 塚田農場」として2022年に誕生しました。
カジュアルで洗練された空間ながら、炭火で丁寧に焼き上げる本格的な焼鳥と、各地から届く旬の食材を採り入れたメニューは幅広い世代からご好評いただき、現在、東京・埼玉・神奈川・大阪・兵庫で10店舗展開しております。
炭火焼鳥 塚田農場：https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/yakitori/
「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。
飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。
生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。
会社概要
社名：株式会社エー・ピーホールディングス
HP：https://ap-holdings.jp/
設立年月日：2001年10月29日
代表取締役会長 兼 社長：米山 久
事業内容：
飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導
養鶏場及び牧場の経営
漁業
農業
食鳥の処理、加工及び販売
食品の加工、流通、輸出入及び販売
本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階
