不動産クラウドファンディング「利回り不動産」が 第78号ファンド（赤坂一棟テナントビル」募集開始 ― 都心・赤坂のメインストリートに面した好立地物件、年利8.5%のインカム型ファンド ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331179&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331179&id=bodyimage2】
不動産クラウドファンディング「利回り不動産」を提供する株式会社ワイズホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：和泉隆弘）は、新たな投資案件「第78号ファンド（赤坂一棟テナントビル）」の募集を、2025年10月6日（月）18時より先着方式にて開始いたします。
【ファンド概要】
利回り不動産第78号は、東京都港区赤坂三丁目の一棟テナントビルを投資対象とするファンドです。
本物件は「赤坂」「赤坂見附」「永田町」の3駅を徒歩圏内に収める利便性に優れた立地で、都心屈指の商業エリア「一ツ木通り」に面しています。昼夜を問わず多くの人々が行き交うエリアにあり、安定したテナント需要が見込まれます。
本ファンドでは、株式会社スリーワイズエステートとマスターリース契約を締結し、運用期間中は賃貸収益により、インカムゲイン年利8.5%（想定）の分配を目指します。分配は6ヶ月ごとに実施予定です。
運用終了時には、スイッチングによる再ファンド化または自己資産組み入れによる継続運用を想定していますが、市況状況によっては中途売却により早期運用終了となる場合もあります。
なお、第78号ファンドは、一部対象不動産を同一とする第64号ファンドの後継ファンドです。第64号ファンドは契約通り2025年10月31日に運用終了予定です。
【本ファンドのPOINT】
POINT1｜赤坂・一ツ木通りに面した希少立地
「赤坂」「赤坂見附」「永田町」の3駅利用可能で、千代田線・銀座線・丸ノ内線・半蔵門線・南北線・有楽町線など複数路線が利用できます。
周辺には飲食店・商業施設・ホテルが集積しており、昼夜問わず賑わう赤坂の中心エリアに位置します。行政機関や大企業本社にも近接し、テナントの集客ポテンシャルが高い立地です。
POINT2｜一棟全体を新たに取得し、管理・運営体制を強化
前回の第64号ファンドでは一部のみを対象としていましたが、本ファンドでは新たなフロアを取得し、一棟全体を保有する形となります。これにより、建物管理や修繕を自社で一元的に実施できる体制が整い、運営の安定性・資産価値の最大化を図ります。
POINT3｜大規模修繕・バリューアップ工事で資産価値向上
一棟全体を取得することで、建物全体を対象とした大規模修繕およびバリューアップ工事が可能になります。これにより、建物全体の資産価値向上、テナント誘致力の強化、安定収益の確保を目指します。
【対象不動産の概要】
物件名： 赤坂ウエストビル
所在地： 東京都港区赤坂三丁目
建築時期： 1983年2月（新耐震基準）
延床面積： 550.81m2（専有部分）
土地面積： 138.67m2
用途地域： 商業地域
本物件は、赤坂のメインストリート「一ツ木通り」に面し、優れた視認性と高い利便性を兼ね備えたビルです。
【ファンド詳細】
案件名： 利回り不動産 第78号ファンド「赤坂一棟テナントビル」
想定利回り：年利8.5%（インカムゲイン）
募集方式： 先着式
申込開始 ：2025年10月6日（月）18:00～
募集金額：391,640,000円
※スイッチング申込により、募集金額644,670,000円のうち、253,030,000円 応募済みのため
想定運用期間： 12ヶ月
分配方式 ：年2回分配（6ヶ月ごと）
最低投資額： 1口1万円～
申込開始 ：2025年10月6日（月）18:00～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331179&id=bodyimage2】
不動産クラウドファンディング「利回り不動産」を提供する株式会社ワイズホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：和泉隆弘）は、新たな投資案件「第78号ファンド（赤坂一棟テナントビル）」の募集を、2025年10月6日（月）18時より先着方式にて開始いたします。
【ファンド概要】
利回り不動産第78号は、東京都港区赤坂三丁目の一棟テナントビルを投資対象とするファンドです。
本物件は「赤坂」「赤坂見附」「永田町」の3駅を徒歩圏内に収める利便性に優れた立地で、都心屈指の商業エリア「一ツ木通り」に面しています。昼夜を問わず多くの人々が行き交うエリアにあり、安定したテナント需要が見込まれます。
本ファンドでは、株式会社スリーワイズエステートとマスターリース契約を締結し、運用期間中は賃貸収益により、インカムゲイン年利8.5%（想定）の分配を目指します。分配は6ヶ月ごとに実施予定です。
運用終了時には、スイッチングによる再ファンド化または自己資産組み入れによる継続運用を想定していますが、市況状況によっては中途売却により早期運用終了となる場合もあります。
なお、第78号ファンドは、一部対象不動産を同一とする第64号ファンドの後継ファンドです。第64号ファンドは契約通り2025年10月31日に運用終了予定です。
【本ファンドのPOINT】
POINT1｜赤坂・一ツ木通りに面した希少立地
「赤坂」「赤坂見附」「永田町」の3駅利用可能で、千代田線・銀座線・丸ノ内線・半蔵門線・南北線・有楽町線など複数路線が利用できます。
周辺には飲食店・商業施設・ホテルが集積しており、昼夜問わず賑わう赤坂の中心エリアに位置します。行政機関や大企業本社にも近接し、テナントの集客ポテンシャルが高い立地です。
POINT2｜一棟全体を新たに取得し、管理・運営体制を強化
前回の第64号ファンドでは一部のみを対象としていましたが、本ファンドでは新たなフロアを取得し、一棟全体を保有する形となります。これにより、建物管理や修繕を自社で一元的に実施できる体制が整い、運営の安定性・資産価値の最大化を図ります。
POINT3｜大規模修繕・バリューアップ工事で資産価値向上
一棟全体を取得することで、建物全体を対象とした大規模修繕およびバリューアップ工事が可能になります。これにより、建物全体の資産価値向上、テナント誘致力の強化、安定収益の確保を目指します。
【対象不動産の概要】
物件名： 赤坂ウエストビル
所在地： 東京都港区赤坂三丁目
建築時期： 1983年2月（新耐震基準）
延床面積： 550.81m2（専有部分）
土地面積： 138.67m2
用途地域： 商業地域
本物件は、赤坂のメインストリート「一ツ木通り」に面し、優れた視認性と高い利便性を兼ね備えたビルです。
【ファンド詳細】
案件名： 利回り不動産 第78号ファンド「赤坂一棟テナントビル」
想定利回り：年利8.5%（インカムゲイン）
募集方式： 先着式
申込開始 ：2025年10月6日（月）18:00～
募集金額：391,640,000円
※スイッチング申込により、募集金額644,670,000円のうち、253,030,000円 応募済みのため
想定運用期間： 12ヶ月
分配方式 ：年2回分配（6ヶ月ごと）
最低投資額： 1口1万円～
申込開始 ：2025年10月6日（月）18:00～