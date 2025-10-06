料亭・和カフェ必見｜箔蒔絵 日月 溜塗 銘々皿［5枚］で上質なテーブル演出
飲食店のテーブルコーディネートに、ワンランク上の上質感を。
【箔蒔絵】日月 溜塗（ためぬり）銘々皿［5枚］は、日本の伝統工芸技法を生かした業務用高級食器です。
一枚一枚、漆職人の手で施された溜塗と金・銀の箔蒔絵が、皿の上に置かれる料理を引き立てます。「日」と「月」を象った蒔絵は、和の情緒を感じさせるだけでなく、季節や時間帯ごとに表情を変える演出力があります。
業務用としても配慮された設計で、程よいサイズ感は前菜や小鉢料理、デザートの提供に最適。5枚セットで揃えていただけるため、来店されたお客様一人ひとりに統一感ある上質なサービスを提供できます。
料亭、割烹、和カフェなど、和の趣を演出したい店舗におすすめ。目に映る華やかさと職人の繊細な仕事が、料理の価値をさらに引き上げます。
高級感と実用性を兼ね備えた銘々皿で、店舗の印象を格上げし、特別な食体験を演出してみてはいかがでしょうか。
【箔蒔絵】日月 溜塗（ためぬり）銘々皿［5枚］
https://www.shikki-shop.com/osara4032-2/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331157&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
