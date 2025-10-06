【JPIセミナー】経済産業省「成長志向型資源自律経済の確立に向けた政策の現状・課題と今後の取り組み」10月17日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、経済産業省 GXグループ 資源環境経済課 課長補佐 葉山 緑 氏を招聘し、成長志向型資源自律経済の確立に向けた政策の現状・課題と今後の取り組みについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

改正資源有効利用促進法を踏まえたルール整備と産官学連携の展望

経済産業省：成長志向型資源自律経済の確立に向けた政策の現状・課題と今後の取り組み

〔開催日時〕

2025年10月17日(金) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

経済産業省

GXグループ 資源環境経済課

課長補佐

葉山 緑 氏

〔講義概要〕

近年では、廃棄物問題や気候変動問題に加え、世界的な資源需要と地政学的なリスクの高まりといった資源制約の観点から、資源の効率的・循環的な利用と付加価値の最大化を図る、「サーキュラーエコノミー」への移行が喫緊の課題となっている。これまで主に廃棄物処理や3Rの観点で進めてきた資源循環を、経済活動として進めていく意義が高まっており、本年5月には再生資源の利用義務化等を定めた改正資源有効利用促進法が成立した。

本講演では、「成長志向型の資源自律経済の確立」に向けた規制・ルールの整備等、資源循環経済政策の現状と課題、今後の取り組みについて詳説する。

〔講義項目〕

1. 成長指向型の資源自立経済戦略（30min）

2. 産官学の連携(30min)

(1) 地域循環モデルの創出

(2) CE情報流通

3. ルール整備(30min)

(1) 再生資源の利用計画策定・定期報告

(2) 環境配慮設計の促進

(3) ＧＸに必要な原材料等の再資源化の促進

(4) ＣＥ（サーキュラーエコノミー）コマースの促進

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,810円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

