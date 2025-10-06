『THE TRAD』2025年10月20日（月）～23日（木）　森山直太朗、杉咲花、綾小路 翔(氣志團)、吉井和哉が登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の稲垣吾郎、ハマ・オカモトらがパーソナリティを務める生ワイド番組『THE TRAD』（TOKYO FM/毎週月曜～木曜15:00～16:50）では、2025年10月20日（月）～23日（木）の放送で、ゲストに20日（月）森山直太朗、21日（火）杉咲花、22日（水）綾小路 翔(氣志團)、23日（木）吉井和哉が登場します。どうぞ、お楽しみに。

10月20日（月）～23日（木）の『THE TRAD』のテーマは、“最強ドライブソングリクエスト！”。行楽シーズンのドライブを満喫するための音楽を、ドライブのエピソードとともにリスナーから募集し、「TRAD最強ドライブソングプレイリスト」を作成します。さらに、稲垣吾郎、山本里菜、ハマ・オカモト、中川絵美里それぞれのドライブソングプレイリストも公開します。どうぞ、お楽しみに。

【番組概要】

◇タイトル：『THE TRAD』

◇放送局：TOKYO FM 月～木 15:00～16:50

◇出演：稲垣吾郎（月・火）、山本里菜（月・火）、ハマ・オカモト（水・木）、中川絵美里（水・木）

◇内容：『THE TRAD』は、「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトとした仮想のレコードショップ。上質な音楽と、時にゲストを交えながら文学、グルメ、アート、映画などのカルチャー情報を生放送でお届けしていきます。

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/trad/