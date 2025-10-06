Åìµþ¶á¹Ù¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë³¹¡¢±ÛÃ«¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶±ÛÃ«¡×¤¬2025Ç¯10·î4Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥«¥ï¥µ¥ ¥×¥é¥¶±ÛÃ«
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì¡¡·ò»ù¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥«¥ï¥µ¥ ¥×¥é¥¶±ÛÃ«¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/plaza-store/koshigaya
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¼Ö¤ÎÃó¼Ö¾ì¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Î¥Ë¥åー¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥¶¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶±ÛÃ«¤Ç¤Ï¡¢°¦¼Ö¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É ¤ªµÒÍÍ¤Î¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/825_1_a0f3f67a0d7c28e99cac5f930b587ca0.jpg?v=202510060456 ]
¢£¥«¥ï¥µ¥ ¥×¥é¥¶±ÛÃ«¤ÎÆÃÄ¹
¡¦CLEAN
ÌÚÌÜÄ´¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÈÇò¤¤Å·°æ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ¡£¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¥×¥é¥¶¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ
¡¦CAGE
¿·¤¿¤Ê¥ªー¥Êー¤òÂÔ¤Ä¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò¸÷¤ÎÏÈ¤ÇÁÏ½Ð¡£¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ë¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë
¡¦ISLAND DISPLAY
¥×¥é¥¶¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥°¥Ã¥º¤ÏÅ¹Æâ¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¹¥Úー¥¹¤ËÅ¸¼¨¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¦COMMUNITY SPACE
¥é¥¤¥Àー¤ä¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤¬µ¤·Ú¤Ë½¸¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹
¡¦HERITAGE WALL
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Î¥«¥ï¥µ¥¤Î¥·ー¥ó¤¬ºÌ¤é¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥¦¥©ー¥ë
¢£¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¹ñ94Å¹çÔ*¤Î¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶¤Ï¡¢¥«¥ï¥µ¥Àµµ¬¼è°·Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ñÆâ¤Ç¼è°·¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÈÎÇä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¡Ö¤³¤È¤Ä¤¯¤ê¡×³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´Å¹Ç§¾Ú¹©¾ì¤ÎÊÝÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´Å¹»ØÄê¹©¾ì¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯9·î¸½ºß
¢¦¤ª¶á¤¯¤Î¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©673-8666 Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÀîºêÄ®1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì¡¡·ò»ù
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ28Ç¯12·î15Æü
¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
URL¡§https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
¥«¥ï¥µ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
