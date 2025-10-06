日本名門酒会×酒蔵レストラン宝 共催イベント「次世代の日本酒愛飲家になろうの会」を2025年10月25日（土）に開催

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田口洋平）の子会社である株式会社ミナシア（本社：東京都千代田区、代表取締役：下嶋一義）が運営する「酒蔵レストラン宝（東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1）」にて、日本名門酒会との共催イベント「次世代の日本酒 愛飲家になろうの会」を2025年10月25日（土）に開催いたします。

本イベントは、昨年に続く第2回の開催。日本酒ビギナーの方にも、楽しく・美味しく日本酒を学べる機会としてご好評をいただきました。利き酒師による解説とともに、日本酒の奥深い世界と食とのペアリングを体験し“未来の日本酒愛飲家”を育てることを目指します。

公式サイト：http://www.musshu.jp/takara/

昨年に引き続き、日本名門酒会 岡永の飯田永造氏によるセミナーを実施。

日本酒の基本から奥深い味わい方まで、幅広い銘柄の試飲を通じて体験いただけます。

また、酒蔵レストラン宝がお届けする「日本酒とおつまみのペアリング」では、相性の良し悪しを実際に感じていただきながら、“外食をもっと楽しく、美味しくするコツ” をお伝えします。

昨年ご参加いただいた方にも新たな発見があるよう、内容を一部リニューアルしております。

＜イベント概要＞

【日時】2025年10月25日（土）17:00開宴

【場所】酒蔵レストラン宝 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1

【会費】6,000円（税込）

【定員】24名様

【申込方法】お電話（03-5223-9888）もしくは店頭にてスタッフにお声がけください

【イベント内容】

・乾杯 サケハイ

・日本酒の基本知識セミナー

・王道のペアリング4種

・応用編お試し

・クイズ など

※未来の日本酒愛飲家を育てるイベントのため、20～39歳の方であればどなたでも参加可能です

■日本酒名門酒会について

1970年代、「大量生産」「大量流通」「大量消費」という社会背景のなかで、「良質の日本酒が」市場から消えようとしていた時代がありました。そうしたなか、「民族の酒・日本酒の伝統を守り、良質で旨い酒を愛飲家にお届けしよう」という考えから、地方でそうした酒造りをしている蔵元に呼びかけ、1975年2月に発足しました。日本名門酒会は「良い酒を 佳い人に」をスローガンに、全国約120社の蔵元が丹精こめて造った良質な日本酒を、全国1,500店あまりの酒販店を通じて流通されてきたボランタリー組織です。

公式サイト：https://www.meimonshu.jp/

【酒蔵レストラン 宝-たから- 店舗概要】

季節限定酒と郷土の旬の素材をご堪能いただける蔵元に一番近い酒蔵レストラン

住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1

交通：JR有楽町駅 徒歩1分/地下鉄有楽町線有楽町駅 徒歩1分

地下鉄日比谷線日比谷駅 徒歩4分

地下鉄銀座線銀座駅 徒歩5分

電話：03-5223-9888

席数：全120

ＵＲＬ： http://www.musshu.jp/takara/

【株式会社ミナシアについて】

会社名：株式会社ミナシア（minacia co., ltd.）

所在地：東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3階

創業：2001年6月1日

代表者：代表取締役社長 下嶋一義

事業内容：ホテル・レストランの経営、企画、運営ならびに管理

ホテル・レストランの運営に関するコンサルティング業務

URL： https://minacia.jp/