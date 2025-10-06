自動車用シールド市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月26に「自動車用シールド市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用シールドに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用シールド市場の概要
自動車用シールド市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用シールド市場規模は 2035 年に約 368億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自動車用シールド市場規模は約 215億米ドルとなっています。自動車用シールドに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用シールド市場シェアの拡大は、厳格なCO2排出基準の強化によるもので、この規制がパワートレインの電動化と下流のシールド需要の拡大を牽引しています。
例えば、EUの規制2019/631（2023/851に改正）は、CO2排出量を規制し、2030年末までに約55%の削減を目標としています。現在、このような政策により、より多くのOEMが内燃機関から電気自動車（BEV）や完全電動車へと移行するにつれて、シールド材料とアセンブリの需要が拡大すると見込まれています。
自動車用シールドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-shielding-market/110053
自動車用シールドに関する市場調査では、V2X（車両2X）の普及拡大により市場シェアが拡大することが明らかになっています。当社のアナリストチームは、V2Xの普及拡大により、より広範なスペクトルと接続性への要件が生まれ、シールドの強化が促進されると予測しています。
例えば、米国運輸省（USDOT）は、車両事故の削減を目指し、V2X（車車間 路車間通信）の導入に向けた国家計画を推進しています。現在、こうした国家計画は、新世代の車両におけるEMIシールドの強化に対する安定した需要の底堅さを生み出す態勢を整えています。
しかし、電磁両立性と重量およびコストの制約を常に両立させるという課題が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。例えば、より軽量で小型のシールドを開発するという課題は、新素材への継続的な需要を生み出し、OEMは需要と故障コストのバランスを取る必要があり、これが全体的な研究開発コストの増加につながります。
自動車用シールド市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用シールド市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用シールドの市場調査は、シールドタイプ別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
自動車用シールド市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-110053
シールドタイプ別に基づいて、自動車用シールド市場は熱シールド、EMIシールド、音響シールドに分割されています。これらのうち、熱シールドは予測期間中に成長が見込まれています。熱シールドは、車内の騒音、振動、ハーシュネス（NVH）を解決し、車内の快適性と運転体験を向上させるために使用されます。エンジン、路面、機械部品からの騒音を防止または吸収するために、フォーム、マット、ラミネートの使用が検討されています。特に電気自動車において、消費者の静粛性への需要が高まるにつれ、音響シールドは自動車用シールド市場において重要性を増しています。
