【福岡県久留米市】音楽×食×お酒 「久留米市ふるさとみづま祭」今年も開催！
筑後地区観光協議会
イベントチラシ
詳細を見る :
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9155m-sangyo/3010oshirase/2025-0723-1526-146.html
イベントチラシ
地元のグルメが集結する「ちっごへその市」や「みづまん市」が催され、６０店舗以上が出店します。ステージイベントでは、音楽・ダンス、YOSAKOIなどを披露。また、昨年好評だったキッチンカーの出店エリアを拡大し、これまで以上に楽しめるイベント内容です。
なお、「出張！城島酒蔵びらきinみづま」を今年も同時開催します。
〇日時 11月１日(土) 10:00～17:00、２日(日) 9:30～17:00
〇会場 水沼(みぬま)の里2000年記念の森（三潴町玉満1978番地）
詳細を見る :
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9155m-sangyo/3010oshirase/2025-0723-1526-146.html
【問い合わせ先】
久留米市ふるさとみづま祭実行委員会 （久留米市 三潴総合支所 産業振興課内）
電話：0942-64-2315 FAX：0942-65-0957
【発信】
筑後地区観光協議会
（事務局：久留米市役所観光・国際課内）
TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707