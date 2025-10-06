【福岡県久留米市】音楽×食×お酒　「久留米市ふるさとみづま祭」今年も開催！

　地元のグルメが集結する「ちっごへその市」や「みづまん市」が催され、６０店舗以上が出店します。ステージイベントでは、音楽・ダンス、YOSAKOIなどを披露。また、昨年好評だったキッチンカーの出店エリアを拡大し、これまで以上に楽しめるイベント内容です。


　なお、「出張！城島酒蔵びらきinみづま」を今年も同時開催します。


〇日時　11月１日(土)　10:00～17:00、２日(日)　9:30～17:00


〇会場　水沼(みぬま)の里2000年記念の森（三潴町玉満1978番地）




詳細を見る :
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9155m-sangyo/3010oshirase/2025-0723-1526-146.html


【問い合わせ先】


久留米市ふるさとみづま祭実行委員会　（久留米市 三潴総合支所 産業振興課内）


電話：0942-64-2315　FAX：0942-65-0957



【発信】


筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707