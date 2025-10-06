意外なあの人が1位！不動産投資をしている芸能人ランキング！

株式会社LandSitz

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「不動産投資の裏側を知る教科書」である旨の記載

・不動産投資の裏側を知る教科書（https://landsitz.work/）へのリンク設置

＜男女800人にアンケート調査を実施＞

不動産投資の裏側を知る教科書（https://landsitz.work/）を運営する株式会社LandSitzでは、このたび男女800人を対象に「不動産投資をしている芸能人」についてのアンケート調査を実施いたしました。

芸能界における不動産投資への関心の高まりを受け、一般の方々がどの芸能人を不動産投資家として認識しているのか、その実態を明らかにするため調査を行いました。



※不動産投資の裏側を知る教科書でも同様の内容を公開中（https://landsitz.work/real-estate-investment-celebrity/）

＜調査概要＞

調査期間：2025年09月18日（木）～2025年10月02日（木）

調査対象：全国の男女800名

調査方法：インターネットアンケート

回答者属性

男性：238名（29.8%）、女性：562名（70.2%）

年代：10代 6名、20代 141名、30代 290名、40代 202名、50代 119名、60代 37名、70代 5名

＜ランキング結果：1位はあの芸能人！＞

調査の結果、「不動産投資をしている芸能人」として最も多く挙げられたのは島田紳助さんで214票を獲得し、堂々の1位となりました。

＜ランキング詳細＞

島田紳助（214票）

小梅太夫（174票）

GACKT（135票）

ボビーオロゴン（67票）

天野ひろゆき（55票）

かまいたち山内（51票）

壇蜜（23票）

劇団ひとり（19票）

石田ゆり子（19票）

本木雅弘（15票）

＜回答理由から見える芸能人の不動産投資イメージ＞

1位：島田紳助さん

「芸能界を引退しても悠々自適な生活をしているから」（20代女性）

「昔、テレビで不動産の話をよくしていた印象があるから」（40代男性）

「沖縄で不動産投資をし、リゾート開発やホテル建設を行った話が有名だから。」（30代女性）

「YouTubeショートで見たから」（20代女性）

「幅広いビジネスに手を出しているイメージがある」（30代男性）

2位：コウメ太夫さん

「テレビでアパート購入して家賃収入で暮らしてるのを見たから。」（30代男性）

「芸風と違って、意外と堅実なんだと見直した印象が強いから。」（40代女性）

「西武線の駅周辺でアパート経営大家さんをしているのを知っていたので」（40代女性）

「最近インスタのリールで見た気がする」（20代女性）

3位：GACKTさん

「マレーシアで不動産投資をして、自身も暮らしている映像をテレビで見たことがあります。」（40代男性）

「リッチな生活をしている印象が強い。」（20代女性）

「ユーチューブで投資の話をしているのを見たからです。」（30代女性）

「お金持ちのイメージがあるから」（20代女性）

「それ以外の人が不動産投資してることを知らなかったから」（30代女性）

4位：ボビーオロゴンさん

「YouTubeで投資について話している動画を見たから」（20代女性）

「頭の良い、先見の妙がある方だと思います」（50代女性）

5位：天野ひろゆきさん

「以前テレビで自分が不動産投資をしていると話していたから」（40代男性）

「マンションを幾つか購入して不動産投資をしていると言っていた」（50代男性）

6位：かまいたち山内さん

「テレビ番組でマンションを所有していることを話していたから」（20代女性）

「収入の大半を 不動産投資をしていると知って驚いた」（30代女性）

7位：壇蜜さん

「駐車場なども経営していると取材で情報発信していた」（30代女性）

「立体駐車場などを持っており、利益を出していると聞いたことがある」（40代女性）

8位：劇団ひとりさん

「テレビで見たことがある気がするから」（20代女性）

「頭が良いイメージがあるからです」（30代男性）

8位：石田ゆり子さん

「独身生活を不動産投資をして謳歌しているイメージがあった」（20代女性）

「不動産会社を設立し、社長になっていたという週刊誌の記事を読み、大変驚きました」（50代男性）

10位：本木雅弘さん

「義理の母親である樹木希林さんが不動産投資を手広く手掛けていたから」（40代男性）

「樹木希林さんから多額の不動産を相続したのではないかと思う」（50代女性）

＜回答者の属性＞

30代女性からの回答が最も多く、全体の約36％を占めました。特に島田紳助さんについては、40代・50代の男性からの支持が目立ち、現役時代の印象が強く残っていることがうかがえます。

一方、GACKTさんやボビーオロゴンさんについては、20代・30代からの回答が多く、SNSやYouTubeでの投資関連の発信が影響していると考えられます。



30代以上の主な情報源がテレビであることに対し、20代の回答ではSNSプラットフォームをはじめとしたショート動画の情報源も目立ちました。世代間における情報収集の場が変わってきていることがわかります。

＜不動産投資に対する芸能人のイメージが定着＞

今回の調査結果から、多くの方が特定の芸能人を「不動産投資をしている人」として認識していることが明らかになりました。

特に注目すべきは、テレビ番組での発言や報道によって形成されたイメージが、長期間にわたって人々の記憶に残っている点です。島田紳助さんのように芸能界を引退した後も、 不動産投資家としてのイメージが強く印象に残っていることが分かりました。

一方で、すぐに忘れてしまうほど情報が大量に流れてくるSNSでも、改めてアンケートという形にすることで想起のきっかけになり得ることが判明しました。

＜まとめ＞

芸能人の副業や資産形成への関心が高まる中、不動産投資は安定した収入源として多くの芸能人が取り組む分野となっています。今回の調査では、メディアでの発言や報道が、一般の方々の認識形成に大きな影響を与えていることが浮き彫りになりました。

不動産投資を検討されている方は、芸能人の成功事例を参考にしつつ、専門家のアドバイスを受けながら慎重に投資判断を行うことが重要です。



■会社概要

会社名：株式会社LandSitz（ランドジッツ）

代表者：船橋寛之

所在地：東京都港区浜松町1-27-17 三和ビル4階

設立：2011年8月8日

事業内容：不動産投資に関する情報提供、コンサルティング

URL：https://landsitz.biz/



■お問い合わせ先

不動産投資に関するご相談は「不動産投資の裏側を知る教科書」（https://landsitz.work/）まで



