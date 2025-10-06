【無限の甘い誘惑!!🍩ドーナツ＆ホイップクリーム🍩食べ放題!!】11/3迄！WEB予約限定ハロウィン企画！ニラックスブッフェ38店舗にて『ドーナツ＆ホイップクリーム』が無限に楽しめる特別コースが登場！

ニラックス株式会社
ニラックスブッフェのHPはこちら :
https://nilax.jp/


夢のような食べ放題が実現！無限にホイップクリームを満喫♪

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでジューシーな『自家製から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。






そしてこの度、2025年10月9日（木）～ 2025年11月3日（月）の期間、WEB予約限定の特別コース。


『ドーナツ＆ホイップクリーム』が無限に楽しめるコースが新登場いたします！



WEB予約限定：無限ドーナツ＆ホイップクリームコースのご紹介



通常コース料金にて『ドーナツ』と『ホイップクリーム』を『無料』でご提供！

※飲茶 / スタンダードコース以上のご利用が対象となります。


※ご予約はLINEで予約【無限ドーナツ＆ホイップ 食べ放題】コースをご予約ください。


※対象コース以外のご予約では、ドーナツとホイップクリームの提供はございません。


※ご予約受付時間帯は各店異なります。


※その他のクーポン、割引プランとの併用はできません。


※各店ごとのご提供メニューはホームページからご確認ください。


※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。


※画像はイメージです。



無限∞ドーナツ🍩の楽しみ方



食べ放題ならでは！


今回の【無限ドーナツ＆ホイップ 食べ放題】コースでは、シュガーをまとったカリモチドーナツに自身でホイップクリームを絞り出して完成させるセルフメイクスタイル！


セルフメイクだから、作る楽しみも味わえちゃう！




もうすぐハロウィン！


この季節にちなんでハロウィン仕様のカスタムアレンジで楽しむのもよし！




ドーナツ以外にも、ホイップクリームを他のスイーツとのアレンジで楽しむこともできちゃいます！




ぜひこの機会に、ホイップクリームを思いっきり詰め込んで、自分好みのトッピングでオリジナルドーナツやアレンジスイーツを思う存分ご堪能ください！



皆さまのご予約をお待ちしております！



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務