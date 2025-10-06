Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ï¡Ö»º³ØÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê½ñ¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¹Ì¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤È¡¢¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¶áÌî ¿¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±Æü¤Ë¡Ö»º³ØÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê½ñ¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢(£±) ¿Íºà°éÀ®¤Î¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¡¦¼Â»Ü¡¡(£²) ¸¦µæ¡¦³«È¯¡¡(£³) ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒÎÏ¸þ¾å¡¡(£´) ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¡¡(£µ) ÄùÌó¼Ô¤¬¹ç°Õ¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Æー¥Þ¤Î£µ¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ©ÀÜ¤ÊÏ¢·È¤È¶¨ÎÏ¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤È¡¢³èÎÏ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¡¦È¯Å¸¤Ø¤Î´óÍ¿¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º³ØÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¡¡Äù·ë¼°
Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë£±£³¡§£³£°～
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø ¶âÂôÈ¬·Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
º¸¤è¤ê¡¢º´Æ£¾´ÍÎ ²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¶µ¼ø¡¢ÂçÀ¾¶ÇÀ¸ Æ±Âç³Ø¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ²ÊÄ¹¡¢ã·Æ£ÆØ Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó²£ÉÍ»ÙÅ¹Ä¹¡¢¶ùÅÄ¹¬°ì Æ±¿ÀÆàÀî¡¦ÀÅ²¬¥¨¥ê¥¢»Ù±çÉô ÃÏ°èÏ¢·ÈÃ´Åö¥êー¥Àー
ã·Æ£ ÆØ»ÙÅ¹Ä¹¡ÊÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä³ÆÂç³Ø¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢»º´±³Ø¤Î¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë±Û¶³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSocial Innovation Xross¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤òºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ç¤â´û¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÏ¢·È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸Åª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÃ¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî µÁ¹°³ØÄ¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤ÎÃÎ¤ÎµòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÜ³Ø¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥µ¥Þー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î¸å±ç¡¦»²²Ã¤ä¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÏ¢·È¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ³èÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤È»º´±³ØÏ¢·È¤Î¶¯²½¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¡¢ÊÝ¸±¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¡É¤Ë»ñ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°£È£Ð¡§ https://www.sompo-japan.co.jp/
¢£¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í ²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¡¢¹ñºÝ¾¦³ØÉô¡¢Íý³ØÉô¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤È°å³ØÉô¤Î£µ³ØÉô¡¢ÅÔ»Ô¼Ò²ñÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡¢¹ñºÝ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¡¢À¸Ì¿¥Ê¥Î¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¢À¸Ì¿°å²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ²Ê¤È°å³Ø¸¦µæ²Ê¤Î£¶¸¦µæ²Ê¤ò²£ÉÍ»ÔÆâ£´¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ª¤è¤Ó¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÅ¸³«¤·¡¢ÉíÂ°£²ÉÂ±¡¤òÍÊ¤¹¤ëÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¹¡£³«¹ñ¡¦³«¹Á¤ÎÃÏ¡¢²£ÉÍ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¶µÍÜ¤È¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà°éÀ®¤È¡¢¹ñºÝÅÔ»Ô¡¦²£ÉÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦°åÎÅ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·»ÔÌ±¤Î¸Ø¤ê¤È¤Ê¤ëÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØHP https://www.yokohama-cu.ac.jp/
