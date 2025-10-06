東大発金融特化AIスタートアップTempestAI｜ビジネスマッチングAIで地域金融力強化・M&Aを支援するサービスを開始

概要

TempestAI株式会社

TempestAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：池田 蒼）は、金融機関向けに企業間の取引・提携可能性をAIが自動抽出する「ビジネスマッチングAI」を正式リリースいたしました。

本ソリューションは、営業担当者が取引先企業の情報や提携候補を一から調査する従来のプロセスをAIが自動化し、商談準備にかかる時間を最大80％削減します。

さらに、地域企業同士の結びつきをデータドリブンに可視化し、金融機関による地域経済支援の新たな形を実現します。

参考：https://www.tempestai.co.jp/landing-pages/business-matching

背景

金融機関においては、金融庁が検討を進める「地域金融力強化プラン」に基づき、単なる融資提供にとどまらず、企業支援や地域経済活性化に資する付加価値の高いサービスの提供が求められています。

特に、地域企業の成長支援や事業承継・M&A、異業種連携といった領域では、「取引先をどう結びつけ、どのように経済圏を広げるか」という観点が重要視されています。

しかし現場では、担当者ごとのネットワークや経験に依存した属人的な提案活動が中心で、情報収集やマッチング候補の整理に多大な時間を要する課題がありました。TempestAIは、こうした実務的・政策的課題の両面に応えるため、取引先データ・提携先リスト・公開情報・非構造データをAIが横断的に解析し、地域内企業の協業・提携・M&A機会を自動抽出する「ビジネスマッチングAI」を開発しました。

主な特長

■ マルチターンチャット

チャット形式のインターフェースを備え、AIとのマルチターン対話を通じて顧客の潜在ニーズを探索。

「この企業はどんな取引先を探していますか？」「提携の実績がある同業は？」といった自然な質問を投げかけるだけで、AIが企業データベースから最適な提携候補や過去類似事例を提示します。

■ 商談前に“Check”。AIが最適なマッチング候補を提案

商談前に開くだけで、その企業の商材にニーズを持っている企業、ニーズがありそうな商品が一覧で見られる「ペライチ形式のダッシュボード」を自動生成。また、企業概要の要約などを表示させることもでき、営業担当者は“訪問前に把握すべき情報”を短時間で把握できます。

■ 多様なマッチングタイプに対応

取引先同士の連携、SaaS企業との提携、M&A、地元スタートアップとの協業など、幅広いビジネスマッチングに対応。金融機関が地域企業の成長パートナーとして新たな価値を提供できます。

■ CRM連携・オンプレミス対応

既存CRMや営業支援システムと容易に連携可能。SaaS利用に加え、銀行内の閉域クラウドやオンプレ環境での導入にも対応しています。

導入効果

「買いたい」「売りたい」「新規事業をしたい」など様々な形のニーズに対応。

■ 属人的なマッチングから、AIが提案するデータドリブン営業への転換が可能

Before：

提携先リストが存在しても、担当者がすべてを把握しきれず、実際のマッチングは「同じ担当者が取引している企業同士」に限られる。結果として、マッチング活動が属人化・限定化し、企業間連携の機会損失が発生していた。

After：

AIが全取引先・提携先のデータを横断的に解析し、業種・商流・課題をもとに最適な組み合わせを自動抽出。営業担当者の経験や記憶に依存せず、全顧客を対象としたマッチングを実現。潜在的な協業機会を可視化し、「人に依存しない地域ネットワークの形成」が可能に。

■ 地元中堅企業の流出リスクを、AIが可視化・先回り提案で抑制

Before：

地域経済を支えてきた中堅企業が、都市部大企業によるM&Aや資金余剰化により地元金融圏から離脱。預金がメガバンクに移るなど、金融機関の地元関係維持が難化していた。

After：

AIが財務データや事業動向を解析し、地域内での資本提携・業務連携・販売協力などの可能性を自動提示。地域内でのM&Aや共創関係を促進することで、資金や雇用の地元循環を維持。金融機関が“仲介者”から“地域経済のエコシステム設計者”へと役割を拡張。

■ 新人営業が「話すネタ」を持ち、GIVEから始まる営業スタイルへ

Before：

バックオフィスから営業へ異動した職員や新人営業担当者は、ルート訪問や定期モニタリングで会話の糸口を見つけられず、顧客との関係構築が後手に回っていた。

After：

AIが商談前に「この企業が関心を持ちそうな提携・導入事例」「業界トレンド」を提案。新人でも顧客に“情報提供（GIVE）”から入る対話が可能に。結果として、会話の質と商談機会が増え、フロント人材の育成・定着にもつながる。

実績と信頼性

TempestAIは既に、銀行・証券会社・信用保証協会など十数社の金融機関と取引実績を有しています。

金融業界出身メンバーによる実務設計と、AI技術者によるシステム開発を融合した体制により、現場要件に即した運用を可能としています。さらに、金融AI研究の第一人者である東京大学 松尾研究所 金融チームの金剛洙氏が技術顧問として参画し、自然言語処理・RAG技術・生成AIの最新知見を実装。実務適合性と理論的信頼性を兼ね備えた稟議AIとして高い評価を得ています。

TempestAIの既存の取り組み

■ 融資稟議AI

営業部が作成する稟議書をAIが自動生成し、作成工数のみならず審査部の工程を大幅削減。財務・事業デューデリジェンスの両面から案件を解析し、説得力ある稟議書ドラフトを自動出力。既に金融機関様にて進み、意思決定のスピードと品質の両立を実現しています。

■ 非構造データ・マルチモーダルAI活用

稟議書・議事録・画像など多様な情報を統合分析し、生成AIによって経営課題やリスク兆候を抽出。金融機関の知見をAIで再活用し、意思決定を高度化。

■ 財務アラート解析AI

決算情報や外部データを統合し、キャッシュフロー異常や利益率低下などを早期検知。信用リスクの予兆把握とポートフォリオ管理を支援。

■ AIコンサルティング

金融機関に特化したAI導入支援を展開。PoC設計から内製化まで伴走し、ChatGPT・RAGを活用した対話型業務AIを構築。

代表コメント：TempestAI株式会社代表取締役社長 池田蒼

私はこれまで、全国の複数の金融機関様を実際に訪問し、営業現場や稟議のプロセスを間近で見てきました。その中で強く感じたのは、“地域金融力を高めることこそが、日本経済の底力を取り戻す鍵である”ということです。私たちは、AIを“効率化の手段”ではなく、“地域を再び豊かにする力”として活用し、金融機関の皆さまと共に『つながりを生み出す金融』を形にしていきます。

会社概要

会社名：TempestAI株式会社

所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング3階

代表者：代表取締役CEO 池田 蒼

事業内容：金融業界向けAIソリューションの開発・提供

URL：https://tempestai.co.jp

問い合わせ先：https://www.tempestai.co.jp/contact