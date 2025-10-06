韓国で“体を整えるスープ”として親しまれるソルロンタンを提供する専門店「シンチョン ソルロンタン」が新大久保駅 徒歩1分へ 2号店をオープンします

株式会社B.N

「ソルロンタン」は

牛骨を長時間じっくり煮込み

旨味と白濁したコクを引き出した

“滋養系スープ”の専門店です

韓国では疲れた体を癒やす

家庭料理として知られ

日本でも美容や健康を意識する人を中心に人気が広がっています

1号店とは違う2号店の特徴

店内の様子

今回オープンする2号店は

カウンター席を中心に設計

厨房から直接スープをよそい

できたてをそのまま提供することで

提供時間の短縮と温度ロスの軽減を

実現しました

ひとりでも気軽に立ち寄れる

“韓国スープ食堂”をコンセプトに

昼夜問わず使える新大久保の

新定番を目指します

お盆に乗った新しい提供方法

メニューは1号店で支持を集めた定番を

厳選し看板のソルロンタンをはじめ

トガニタン（牛すじスープ）

コリコムタン（牛テールスープ）

ヤンジコムタン（牛バラ肉スープ）など

韓国でも人気のスープが並びます

食事だけでなく 飲みの締めや

深夜の一杯にも対応できるラインアップです

新大久保駅 徒歩1分にオープン

店舗情報

店名：シンチョン ソルロンタン 2号店

開業日：2025年10月9日（木）

住所：東京都新宿区百人町2丁目3

三軒屋ビルB1F

電話番号：03-6273-9191

営業時間・定休日：

決まり次第公式にてお知らせ



会社概要



株式会社B.N

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 新宿スリーケービル9F

電話：03-6908-8349

お問い合わせ先：www.globestbn.com

上記連絡先までご連絡ください