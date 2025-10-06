»°°æÊª»ºÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ª¥Õ¥£¥¹Âè1¹æ¡ÖWORKING FORT Åì¿ÀÅÄ¡×¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿
»°°æÊª»ºÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÚ¸¶¿¡Ë¤¬ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖWORKING FORT Åì¿ÀÅÄ¡×¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿»°°æÊª»ºÅÔ»Ô³«È¯¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¬¤é³«È¯¤·¤¿ÅÔ»Ô·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWORKING FORT ～¥ïー¥¥ó¥°¥Õ¥©ー¥È～¡×¤ÎÂè°ì¹æÊª·ï¡£´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢7～10³¬¤ÏÆþÂàµî¤¬ÍÆ°×¤Ê²È¶ñ½º´ïÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mbtk.co.jp/business/buildinglist/000066.html)¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì÷¹ñÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¡ØÅìµþ¡Ù¤ò¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ëÅì¿ÀÅÄ2ÃúÌÜ
¾å¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ø¼Â¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ç´ë¶È¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë
¡¡¡¡WORKING FORT Åì¿ÀÅÄ·úÊª³°´Ñ
¡ÖWORKING FORT Åì¿ÀÅÄ¡×¤Ï»°°æÊª»ºÅÔ»Ô³«È¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ä¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö´ë¶È¥¤¥áー¥¸¡×¤ä¡Ö¿®Íê´¶¡×¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ë¡¢¾å¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ø¼Â¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¥Õ¥¡¥µー¥É¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶ÈÍÍ¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
7～10³¬¤Ï1¥Õ¥í¥¢1¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î²È¶ñ½º´ïÉÕ¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¶è²è
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¶è²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7～10³¬Ê¿ÌÌ¿Þ
7～10³¬¤ÏÆþÂàµî¤¬ÍÆ°×¤Ê²È¶ñ½º´ïÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤ÆÀß·×¡£Æî¸þ¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²÷Å¬À¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§¡Û
¡¦Æî¸þ¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö
¡¦²È¶ñ½º´ïÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¶è²è¤È¤·¤Æ¡¢1¥Õ¥í¥¢1¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ーÉÕ¤
¡¦²ñµÄ¼¼¡¦¸Ä¼¼¥Öー¥¹¡¦¥í¥Ã¥«ー¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ
¡¦1F¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¼¹Ì³¼¼Èâ¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡¦³Æ³¬¤ËÃË½÷ÊÌ¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ
¡¦OA¥Õ¥í¥¢60mm¡¿¥¹¥±¥ë¥È¥óÅ·°æ
Êª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2ÃúÌÜ10¡¾16
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§202Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê61ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,518Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê462ÄÚ¡Ë
¹½Â¤¡¦³¬¹â¡§SÂ¤¡¦ÃÏ¾å10³¬·ú
ÍÑÅÓÃÏ°è¡§¾¦¶ÈÃÏ°è
´ð½à³¬Âß¾²ÌÌÀÑ¡§44ÄÚ
Å·°æ¹â¡§¥¹¥±¥ë¥È¥óÉô3,150mm¡ÊÎÂ²¼Í¸ú2,700mm¡Ë
¾²²Ù½Å¡§500N/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¶õÄ´¡§³Æ³¬¸ÄÊÌ¶õÄ´
Ãó¼Ö¾ì¡§2Âæ¡Ê1～6F¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍÑ¡Ë
½×¹©¡§2025Ç¯9·î
Àß·×¡¦»Ü¹©¡§¾¾Èø·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
WORKING FORT¡Ú¥ïー¥¥ó¥°¥Õ¥©ー¥È¡Û¤Ï¡¢
»°°æÊª»ºÅÔ»Ô³«È¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
»°°æÊª»º¥°¥ëー¥×¤ÎÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡¢ÅÔ»Ô·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖWORKINGFORT～¥ïー¥¥ó¥°¥Õ¥©ー¥È～¡×¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥Ôー¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢´ë¶È¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡¢Æ¯¤¯Êý¡¹¤ÎºÖ¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
±ÑÊ¸¡ÖWORKING FORT¡×¤Ï¶ÈÂÖ¤ò¼¨¤¹WORK¤È¡¢»°°æÊª»ºÅÔ»Ô³«È¯¡ÖÆüÈæÃ«¥Õ¥©ー¥È¥¿¥ïー¡×¤«¤éFORT¤ò·Ñ¾µ¡£»°°æÊª»º¥°¥ëー¥×¤Î¿®Íê´¶¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô·¿ÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
