2025年10月26日開催「湘南投資勉強会」IRセミナー登壇のお知らせ
ペイクラウドホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：尾上 徹、東証グロース：4015、以下「当社」）は、2025年10月26日（日）に開催される「湘南投資勉強会」IRセミナーに当社副社長 執行役員の井上が登壇することをお知らせいたします。
上場後も既存事業による成長とM＆Aで更に成長を加速する当社の歩み、展開する3事業（キャッシュレスサービス事業、デジタルサイネージ関連事業、ソリューション事業）の内容やビジネスモデルに加え、2025年8月期通期業績などについてお話させていただきます。
■IRセミナー概要
日時：2025年10月26日（日）13:00～17:20
第1部（13:00～13:40）初心者のための決算分析講座（kenmo）
第2部（14:00～17:20）IRセミナー 当社含む3社登壇予定
※当社は、14:00-15:00で登壇いたします。
参加費：無料
参加形式：会場（ペイクラウドホールディングス株式会社）、オンライン（Zoom、YouTube）
主催：湘南投資勉強会
■参加方法
お申し込み・詳細ページ：https://peatix.com/event/4593050/view
※オンライン参加は事前申込み無しでも視聴可能。事前申込みに限り、当日の資料を開催前にメールで送付します。
■湘南投資勉強会について
・2018年から開催している個人投資家向け勉強会
・日本株や米国株を中心とした個別銘柄ディスカッション、企業を招いたIR説明会をメインに実施
