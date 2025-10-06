2025年10月26日開催「湘南投資勉強会」IRセミナー登壇のお知らせ

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：尾上 徹、東証グロース：4015、以下「当社」）は、2025年10月26日（日）に開催される「湘南投資勉強会」IRセミナーに当社副社長 執行役員の井上が登壇することをお知らせいたします。

上場後も既存事業による成長とM＆Aで更に成長を加速する当社の歩み、展開する3事業（キャッシュレスサービス事業、デジタルサイネージ関連事業、ソリューション事業）の内容やビジネスモデルに加え、2025年8月期通期業績などについてお話させていただきます。

【お申し込み・詳細ページ】https://peatix.com/event/4593050/view

■IRセミナー概要

日時：2025年10月26日（日）13:00～17:20

第1部（13:00～13:40）初心者のための決算分析講座（kenmo）

第2部（14:00～17:20）IRセミナー 当社含む3社登壇予定

※当社は、14:00-15:00で登壇いたします。

参加費：無料

参加形式：会場（ペイクラウドホールディングス株式会社）、オンライン（Zoom、YouTube）

主催：湘南投資勉強会

■参加方法

※オンライン参加は事前申込み無しでも視聴可能。事前申込みに限り、当日の資料を開催前にメールで送付します。

■湘南投資勉強会について

・2018年から開催している個人投資家向け勉強会

・日本株や米国株を中心とした個別銘柄ディスカッション、企業を招いたIR説明会をメインに実施

※プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。