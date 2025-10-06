鈴与シンワート株式会社（ 代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート 」）は、スマホ・タブレット・パソコンから年末調整申告の電子申請ができる「S-PAYCIAL with 電子年調申告」2025年度版のサービス開始を発表しました。





■「S-PAYCIAL with 電子年調申告」2025年度版機能

電子年調申告2024年度版を利用されたお客様からの意見を元にユーザビリティを強化しました。

・令和7年の税制改正に対応

・特定親族特別控除額を自動判定

・住宅借入金等特別控除の調書方式に対応

・各種控除証明書の画像アップロードが可能

・マイナポータルからのダウンロードデータ（控除証明書）の取込が可能

・入力補助、扶養区分や基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除の自動判定・自動計算などの申告者向け入力サポート機能がさらに充実

・差分データ抽出やダウンロード項目設定、証明書画像アップロード機能などの管理者向けサポート機能もさらに充実

・シンプルで簡単な年末調整申告を実現

■「S-PAYCIAL with 電子年調申告」2025年度版のサービス開始日

2025年10月6日（月）

■「S-PAYCIAL with 電子年調申告」について

「S-PAYCIAL with 電子年調申告」は、年末調整申告を、スマホ・タブレット・パソコンからいつでもどこでも安心・便利に申請できるサービスです。

紙媒体での申告に比べ、ユーザーはいつでもどこでも簡単・便利に入力でき、人事担当者は、業務時間とコストを大幅に削減できるというメリットがあります。

また、マイナポータルからのダウンロードデータ（控除証明書など）の取込に対応し、証明書の印刷が不要なため、ペーパーレスの促進につながります。

S-PAYCIAL with 電子年調申告の詳細はこちらからご覧ください。

https://s-paycial.shinwart.co.jp/solution/jinjikyuyo/webnc/

■鈴与シンワート株式会社について

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

-本プレスリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、メール送付時点の情報です。

その後予告なしに変更となる場合があります。

-本プレスリリースにおける計画・目標などは、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。