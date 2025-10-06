心動かすモビリティに出会える3日間！

「Japan Mobility Show Nagoya 2025」開催決定！

～東京開催の熱気を名古屋へ。国内最初の地方モビリティショー～

Japan Mobility Show Nagoya実行委員会は、クルマ・バイクをはじめ、多種多様なモビリティの楽しさや魅力を発信する場として、「Japan Mobility Show Nagoya 2025」を11月22日（土）から24日（月・休）の3日間、名古屋市港区のポートメッセなごやにて開催いたします。

同ショーはこれまで中部地区の自動車ファンを魅了してきた「名古屋モーターショー」の後継展示会です。

今回は「心動かすモビリティに出会える3日間」をコンセプトに、東京で開催される「Japan Mobility Show 2025」に出品された国内外メーカーのコンセプトカーや最新市販車の展示だけでなく、2035年のモビリティ社会を創造する企画「Tokyo Future Tour 2035」に展示された迫力ある映像や車両の一部を名古屋でも展示します。皆様、ご期待ください！

なお、10月7日（火）10：00より各種チケットの販売がスタートします。

詳細情報は公式HPで随時更新していきます。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

●名称：Japan Mobility Show Nagoya 2025

●会期：2025年11月22日（土）～11月24日（月・休）

●会場：ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）

●主催：Japan Mobility Show Nagoya実行委員会

（構成：中部経済新聞社、TOKAI RADIO、愛知県、名古屋市、日本自動車販売協会連合会愛知県支部）

●来場目標：180,000人（予定）

10月7日(火)10:00～前売券販売が開始！

●入場料：

一般 前売券 1,800円 当日券 2,000円

大学生・専門学校生 前売券 1,300円 当日券 1,500円

高校生以下/障がい者 無料

※大学生・専門学校生・高校生以下は学生証を、障がい者の方は障がい者手帳をご提示ください。

※会場内キッチンカーなどで使用可能でお得な金券(500円分)付前売券2,200円も一部プレイガイドで販売します。（電子チケットでのお取り扱いはありません。）

アソビュー！ ⇒ https://www.asoview.com/channel/tickets/KPQ5Wrfzvw

じゃらん ⇒ https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229291/activity_plan/

チケットぴあ ⇒ https://w.pia.jp/t/japan-mobilityshow/

セブンチケット ⇒ https://7ticket.jp/s/113012

ローソンチケット⇒ https://l-tike.com/order/?gLcode=42242

イープラス ⇒ https://eplus.jp/mobilityshow-nagoya2025/

楽天チケット ⇒ https://r-t.jp/jmsnagoya2025

名鉄ホールチケットセンター

⇒ https://www.e-meitetsu.com/mds/hall/event/nagoya-mobilityshow-2025-11-22-24/

CentX ⇒ https://www.meitetsu.co.jp/centx/info/

展示・企画内容（予定）

●国内外33ブランドのコンセプトカーや最新市販車を展示します。

国内四輪/ DAIHATSU・HONDA・LEXUS・MAZDA・NISSAN・SUZUKI・TOYOTA

国内二輪/HONDA・SUZUKI

国外四輪/ Alfa Romeo・Audi・BMW・BYD・CATERHAM・Citroen・DS Automobiles・FIAT

Lamborghini・LAND ROVER・Maserati・Mercedes-Benz・MINI・MORGAN

Peugeot・Porsche・Volkswagen・VOLVO

国外二輪/ BMW Motorrad・Benelli・Harley-Davidson・Indian Motorcycle

Triumph Motorcycles

国外トライク/ Can-Am

●モータースポーツ車両、カスタムカー、キャンピングカー、はたらくクルマなど多彩なモビリティを紹介します。

●あのタカラトミーが出展。トミカを販売します。

●日本自動車販売協会連合会愛知県支部が初出展。

モビリティの販売を支えるディーラーの視点から各種企画を行います。

●電動車の公道試乗会や自動運転バスの乗車体験も開催します。

●約30台のキッチンカーが集結した「ご当地グルメキッチンカーサミット」や東海地区を中心とした大人気おいも屋が大集合する「やきいもらんど」を屋外会場で開催します。

●大人も子供もファミリーみんなで楽しめるコンテンツも充実。

様々な遊具で遊べるキッズランドを開設します。

●未来の移動社会を豊かにするITS技術などが体験できる「あいちITSワールド」も同時開催します。

●第11回全国高校生コマ大戦

全国の約100チーム300人の高校生が集結し、日頃培った「ものづくり」の技術で自作した自慢のコマを持ち寄り自校の威信をかけた熱い戦いが繰り広げられます。

※イベントの写真については過去に実施した際の写真です。

●公式サイト：https://www.mobilityshow-nagoya.jp