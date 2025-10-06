モニター、ゲームパッド、イヤホンなどGRAPHT製品が最大31％オフ 秋のプレミアムセールを10月4日より一斉開催中

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

この度、2025年10月4日（土）から10月13日（月）まで『GRAPHT AUTUMN PREMIUM SALE』を開催します。本セールは、GRAPHT OFFICIAL STORE（ECサイト）、GAMING CENTER by GRAPHT Amazonブランドストア、および全国の家電量販店やPC専門店などで一斉に実施。7月に発売されたばかりのモニターや、ゲームパッド、イヤホンなど、ゲーミングライフをアップグレードする12製品を、最大31％オフの特別価格でご提供いたします。この機会にぜひGRAPHT製品をお得にお求めいただければ幸いです。

GRAPHT AUTUMN PREMIUM SALE

●セール開催期間 2025年10月4日（土）0:00～10月13日（月）23:59

※開催期間は店舗ごとに異なります。



●GRAPHT OFFICIAL STORE（ECサイト）

https://store.grapht.tokyo/collections/grapht-premium-sale-2025

●GAMING CENTER by GRAPHT Amazonブランドストア

https://www.amazon.co.jp/stores/page/66383C0A-843B-4162-9087-BC11E5BAF475

※Amazonストアの対象製品は、Amazonプライムデー期間後はポイントの合算によりセール特価価格と同一価格(同一のOFF率)となります。

●全国の家電量販店やPC専門店等

『GRAPHT AUTUMN PREMIUM SALE』おすすめ製品

■Gaming Monitor - GR2724ML-BK / QD-Mini LED ゲーミングモニター

GRAPHT Gaming Monitor - GR2724ML-BK

Mini LEDを採用したWQHD（解像度2560×1440）の27インチ薄型モニターです。Mini LEDのきめ細やかな光量調整により、色域の広さ、コントラスト（黒の再現性）、輝度の高さにおいてHDRを最大限発揮することができ、画質重視のゲームタイトルで真価を発揮します。

リフレッシュレート240Hz、応答速度1msに加え、HDR1000対応、Triple 99％（DCI-P3、Adobe RGB、sRGB）の色再現性はゲーマーやクリエイターのデスク環境に最適です。

詳細はこちら

https://store.grapht.tokyo/collections/grapht-premium-sale-2025/products/grt044

■Gaming Monitor - GR2532DML-BK / QD-Mini LED ゲーミングモニター

GRAPHT Gaming Monitor - GR2532DML-BK

FPS/TPSなどの競技性の高いゲームでの優位性を大きく追求した、残像低減機能（MPCS TECH）搭載、QD-Mini LEDパネルゲーミングモニターです。最大320Hzのリフレッシュレートと1ms（最小値）の応答速度はそのままに、QD-Mini LEDによる高コントラスト・高精細を実現。さらに、新しく搭載した残像低減機能（MPCS TECH）により、動きの激しいシーンでもブレを抑制し視認性を確保することが可能です。

※保証期間3年

詳細はこちら

https://store.grapht.tokyo/collections/grapht-premium-sale-2025/products/grt063

■Gaming Monitor - GR2724OEL-BK / QD-OLED ゲーミングモニター

Gaming Monitor - GR2724OEL-BK

QD-OLEDパネルを搭載した27インチゲーミングモニターです。有機ELの優れた黒表現と量子ドットの高い色純度により、深みのある優れた映像美を提供します。0.03msの応答速度と240Hzのリフレッシュレートを備え、映像処理の遅延を最小限に抑え、滑らかな描画で素早い動きが求められるゲームプレイをサポートします。ダークファンタジーのアクションRPG、FPS、レーシングゲームなど、映像美と速度の両方を追求したいタイトルで、そのゲームの潜在能力を引き出します。

さらに、パネルの焼きつきを防止する複数のメンテナンス機能のほか、必要に応じてオン/オフを切り替え可能な保護通知機能も搭載しています。

※保証期間2年

詳細はこちら

https://store.grapht.tokyo/collections/grapht-premium-sale-2025/products/grt058

■GRAPHT Omni / ゲームパッド

GRAPHT Omni（Black / White）

ドリフト現象を大幅に軽減し、精密な操作を実現するホールエフェクトスティックを搭載したゲームパッドです。有線・無線接続ともに1000Hzの高ポーリングレートに対応し、遅延のない快適な操作性を提供します。190gの軽量設計に加え、手にフィットするコンパクトな形状で、長時間の使用でも疲れにくい仕様です。

本体は、全体をブラックまたはホワイトで統一した洗練されたカラーリングです。シンプルかつスタイリッシュなデザインは、ゲーミングルームだけでなく、落ち着いたデスク環境やインテリアにも自然に溶け込みます。

詳細はこちら

https://store.grapht.tokyo/collections/grapht-premium-sale-2025/products/grt059

■MINI DAC for GAMING / 超小型ゲーミングDAC

MINI DAC for GAMING

コンパクトデザインながら、プラグアンドプレイで384kHz/32bit PCM、DSD128※ といった高音質データ再生を実現。内蔵DACチップにより音質を高め、ゲームサウンドや音楽などの再生環境を改善します。 さらに、本体に3種のEQモード（FPS LIGHT / FPS HEAVY / RHYTHM）を搭載し、好みのサウンドにカスタマイズすることが可能です。

FPS LIGHTモードはイヤホン向け、FPS HEAVYモードはヘッドホン向けのFPSモードです。低音の響き方を調整して「足音」や「銃声」がより明瞭になり、より有利なプレイに繋がります。

RHYTHMモードはリズムゲームやBGMを楽しむためのモードで、クリアな中高音域と力強い低音域で音楽やBGMをより高音質で楽しめます。

※DSD音源の再生には対応ソフトが別途必要です。

詳細はこちら

https://store.grapht.tokyo/collections/grapht-premium-sale-2025/products/grt055

対象製品 セール価格一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162957/table/34_1_417fc6ccdf74cb133798cc7af4650f89.jpg?v=202510060855 ]

（※ 小数点以下第一位を四捨五入）

『GRAPHT STANDARD』とは

『GRAPHT STANDARD』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『BASE GRAPHT』などのシリーズを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』シリーズは、『Switch Mind, Switch Style, Switch Life』をコンセプトに掲げています。マインドをスイッチし、スタイルをスイッチして、ライフスタイルを向上させるためのプロダクトを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』のプロダクトが、いつも触れるモノを選ぶときの新しい基準、選択肢となることで、ライフスタイルに「好き」や「こだわり」をより表現しやすくなる未来を目指しています。

そのために、GRAPHT STANDARDでは、最新の技術から地域の伝統工芸技術までを活かし、こだわり抜いたモノ創りを行っています。

