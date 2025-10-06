ラルフ ローレン、「Polo Originals & Friends」ローンチイベントを開催

ラルフ ローレン 合同会社

2025年10月3日(金)、ラルフ ローレンは東京・小石川にある日本邸宅にて「Polo Originals & Friends」ローンチパーティを開催しました。俳優の浅野 忠信さん、賀来 賢人さん、渡部 篤郎さんがポロ ラルフ ローレンの新作を自分らしく着こなし、ポロ ラルフ ローレンと日本文化が融合したスペシャルなインスタレーションを堪能しました。

左から 浅野 忠信さん、賀来 賢人さん、渡部 篤郎さん（順不同）

「Polo Originals & Friends」と題した本キャンペーンでは、5人のテイストメイカーを迎え、伝統と文化への敬意を表現し、人々の個性にオマージュを捧げるストーリーを東京の街で撮影しました。この撮影の会場のひとつにも選ばれた、近代和風建築にディスプレイされたのは、撮り下ろされたヴィジュアルだけではありません。ポロ ラルフ ローレンの最も大切にするスタイリングの提案、テイストメイカーのパーソナルワークでもある写真、イラスト、そして盆栽。すべてのピースが調和してこの空間を作り上げています。

また、3名のテイストメイカーも来場し、会場をより洗練された空間へとエレベート。キャンペーンのローンチを祝いました。

左から アーロン・チャンさん、アンドリュー・リンさん、上田 寛貴さん（順不同）

