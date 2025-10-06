TOPPANホールディングス、「SWGs宣言」に賛同

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 CEO：麿 秀晴、以下 TOPPANホールディングス）は、SDGs目標期限となる2030年以降の国際アジェンダとして有力視される「SWGs（Sustainable Well-being Goals）」の実現に向け、その方向性を示した「SWGs宣言（以下 本宣言）」に、「日本版Well-being initiative」の一員として賛同しました。

「日本版Well-being initiative」は、Well-being社会の実現を目指して設立された企業コンソーシアムです。TOPPANホールディングスは2021年より参画しており、本宣言の、「人」「社会」「地球」の三位一体の調和を重視し「負の遺産を残さない」から「正の遺産を創り出す」 への転換を目指す、という大きな方向性に賛同しています。本宣言は2025年10月6日に、賛同企業による共同の形で発表されました。

■「SWGs宣言」全文について

以下に全文が掲載されています。

https://well-being.nikkei.com/news/swgs-declaration_20251006.pdf

■賛同企業および賛同者一覧

・アサヒ飲料 米女 太一 代表取締役社長

・味の素 佐々木 達哉 取締役執行役専務 （コーポレート本部長）

・EY Japan 永吉 正郎 チーフ・タレント・アンド・ウェルビーイング・オフィサー

・江崎グリコ 上野 理恵 執行役員 サステナビリティ戦略室室長

・NECソリューションイノベータ 石井 力 取締役 会長

・MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス 舩曵 真一郎 取締役社長 グループCEO

・住友生命保険 高田 幸徳 取締役 代表執行役社長

・東京きらぼしフィナンシャルグループ 渡邊 壽信 代表取締役社長 グループCEO

・TOPPANホールディングス 坂井 和則 取締役副社長執行役員 CHRO

・豊田合成 宮崎 直樹 取締役会長

・日清食品ホールディングス 後野 和弘 執行役員 フューチャーフード担当 博士（工学）

・日本航空 斎藤 祐二 代表取締役副社長執行役員・グループCFO

・日本たばこ産業 妹川 久人 執行役員 Chief Sustainability Officer

・パーソルホールディングス 和田 孝雄 代表取締役社長 CEO

・丸井グループ 青井 浩 代表取締役社長 CEO

・三井住友トラストグループ 高倉 透 取締役執行役社長

・森永乳業 大貫 陽一 代表取締役社長 他

■「日本版Well-being Initiative」について

「日本版Well-being Initiative」は、株式会社日本経済新聞社と株式会社電通が主宰し、公益財団法人Well-being for Planet Earthおよび有志の企業や有識者・団体等と連携し2021年3月に立ち上げた企業コンソーシアムです。 本イニシアチブでは、Well-being（実感としての豊かさ）を測定する新指標開発やウェルビーイング経営の推進、政府・国際機関への提言、Well-beingをSDGsに続く世界的な政策目標に掲げることを目指しています。

https://prtimes.jp/a/?f=d33034-1776-1f7cf0fa209817c0f3791f4aa795475f.pdf

