【アルマーニ / カフェ 表参道】果実とスパイスが織りなす、秋色のグラスデザート。10月限定「長野パープル 柿 カボチャのパフェ」

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

アルマーニ / カフェ 表参道の人気メニュー、月替わりのパフェ。10月は、旬の長野パープルと柿を主役に、カボチャやラムの香りを重ねた、秋の味わいが広がるパフェが登場します。

秋果実とカボチャに、芳醇な香りを添えて

トップを飾るのは、カカオのほろ苦さをまとったチュイールと、サクサクと軽やかなカシスメレンゲ。フレッシュな長野パープルとみずみずしい柿に、カボチャのジェラートとラム香るジェラートを合わせ、豊かな果実感と奥行きのある味わいを楽しめます。

続く層には、香ばしいカカオクランブルにマイルドなシナモンシャンティ。食べ進めると、中には忍ばせたカボチャプリンとフロマージュカボチャクリーム、柿の果肉を重ねてしっとりとした食感を引き立てます。

さらに、葡萄のジュレやゼリーを重ね、フレッシュな長野パープルを散りばめて。果実と濃厚なクリーム、スパイスのハーモニーが、秋らしい深みと清涼感の余韻を残します。

葡萄と柿の実りに、カボチャとクリームのまろやかさ、ラムとシナモンの芳醇な香りが調和する、今だけの秋のパフェ。ぜひアルマーニ / カフェでお愉しみください。

10月限定、「長野パープル 柿 カボチャ」

販売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

価格：3,200円（税込み、サービス料10%別）

【店舗情報】

アルマーニ / カフェ 表参道

住所：東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 1F

電話番号：03-5778-1637

営業時間：11:00-20:00（L.O. 19:00）不定休

https://www.armani.com/ja-jp/armani-restaurant/experience/armani-caffe-tokyo/