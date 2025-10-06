【アルマーニ / カフェ 表参道】果実とスパイスが織りなす、秋色のグラスデザート。10月限定「長野パープル 柿 カボチャのパフェ」
ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社
アルマーニ / カフェ 表参道の人気メニュー、月替わりのパフェ。10月は、旬の長野パープルと柿を主役に、カボチャやラムの香りを重ねた、秋の味わいが広がるパフェが登場します。
秋果実とカボチャに、芳醇な香りを添えて
トップを飾るのは、カカオのほろ苦さをまとったチュイールと、サクサクと軽やかなカシスメレンゲ。フレッシュな長野パープルとみずみずしい柿に、カボチャのジェラートとラム香るジェラートを合わせ、豊かな果実感と奥行きのある味わいを楽しめます。
続く層には、香ばしいカカオクランブルにマイルドなシナモンシャンティ。食べ進めると、中には忍ばせたカボチャプリンとフロマージュカボチャクリーム、柿の果肉を重ねてしっとりとした食感を引き立てます。
さらに、葡萄のジュレやゼリーを重ね、フレッシュな長野パープルを散りばめて。果実と濃厚なクリーム、スパイスのハーモニーが、秋らしい深みと清涼感の余韻を残します。
葡萄と柿の実りに、カボチャとクリームのまろやかさ、ラムとシナモンの芳醇な香りが調和する、今だけの秋のパフェ。ぜひアルマーニ / カフェでお愉しみください。
10月限定、「長野パープル 柿 カボチャ」
販売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）
価格：3,200円（税込み、サービス料10%別）
【店舗情報】
アルマーニ / カフェ 表参道
住所：東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 1F
電話番号：03-5778-1637
営業時間：11:00-20:00（L.O. 19:00）不定休
https://www.armani.com/ja-jp/armani-restaurant/experience/armani-caffe-tokyo/