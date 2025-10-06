経済産業省が定める「DX認定事業者」の認定を取得

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、2025年10月1日付で、経済産業省が定めるDX認定制度に基づく「DX認定事業者」としての認定を取得したことをお知らせします。

1. DX認定制度の概要

「DX認定制度(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html)」とは、情報処理の促進に関する法律に基づき、DX推進企業を国が認定する制度です。企業経営に求められるデジタル技術の活用戦略・方針を取りまとめた「デジタルガバナンス・コード(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html)」への対応状況を、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が審査し、審査基準を満たした企業を経済産業省が認定します。

2. DX推進の取組みについて

当社は、お客さま満足を実現して「広く経済社会に貢献し続ける」という経営理念のもと、事業基盤を確立するサービスラインとして業務系システム開発とIT基盤を基盤事業としつつ、DXやAIを活用したソリューションに注力することで付加価値向上を図っています。

当社のDX戦略の中核として、「ITリエンジニアリングサービス」を掲げており、社内外の業務において、従来の部分最適にとどまらない業務全体の再設計(BPR)とデータ連携による全体最適化を図っています。

社外に対するDX推進については、RPA、クラウド、データ利活用を含む「ITリエンジニアリングサービス」の提供や、ソリューション・AI技術を活用した製品・サービスを展開しています。これらの活動を通じて、企業の業務変革やデジタル化を支援しています。

社内向けのDX推進については、間接業務の効率化やペーパーレス化、デジタルワークフローの導入などを全社的に推進しています。これにより、社内業務の最適化と継続的な業務改革を進めています。

DX推進の取組み：https://www.needswell.com/service/dx/

当社は、今後も変化する市場環境に柔軟に対応し、先進的なデジタル技術を活用したサービスやソリューションの提供を目指します。また、社内外のステークホルダーとの協力を強化し、業務効率化、コスト削減にとどまらず、ビジネスモデルの変革、競争優位性の確立など、未来を見据えた成長と価値の創出に貢献していきます。

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com