Salesforce事業強化に向け、ソデックと資本業務統合

株式会社ユー・エス・イー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉弘三男）は、株式会社ソデック（本社：東京都中央区、代表取締役会長：金 眞宇）の株式譲渡契約を2025年10月2日に締結しました。本契約に基づき、両社はSalesforce導入支援およびJava／.NETによるWebアプリケーション開発を中心に、DX推進をさらに加速させるための事業連携を強化してまいります。

背景と目的

株式会社ソデックは、Salesforce導入支援やWebアプリケーション開発（Java／.NET）において、多様な業界・業務に対応できる高い技術力と柔軟な開発体制を強みとしています。BtoCからBtoBまで幅広い顧客ニーズに応え、現場に寄り添ったシステム提案・実装力で信頼を積み重ねてきました。また、株式会社セールスフォース・ジャパンの認定パートナーの資格を有しています。

一方、当社は2002年からSaaS・Salesforce事業に取り組み、公共・法人分野でのDX推進や保守運用体制の構築、長年のノウハウを活かした業務変革支援を中心に400社・3000件を超える実績があります。また、株式会社セールスフォース・ジャパンのコンサルティングパートナーの資格を有しています。

今回の株式取得は、両社の強みを掛け合わせることで、Salesforce領域を中心とした事業のさらなる成長と、お客様への提供価値の拡大を目指すものです。

期待されるシナジー

Salesforce全領域でのインテグレーション力強化

当社のSalesforceコア製品を中心とした多数の実績と、ソデックのCommerce CloudやMarketing Cloud領域の知見を融合し、より高付加価値のあるサービスを提供します。

営業力・顧客基盤の拡張

双方の顧客基盤を活かし、アップセル・クロスセルを通じてDX推進を加速します。

人材育成と交流の強化

教育プログラムやローテーションを活用し、社員のスキル向上とモチベーション維持を図ります。組織体制については協議中。

会社概要

株式会社ユー・エス・イー

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10

代表者：代表取締役社長 吉弘三男

事業内容：DX推進支援、Salesforce導入・開発、システムインテグレーション

URL：https://www.use-ebisu.co.jp

株式会社ソデック

所在地：東京都中央区入船1-4-10 八丁堀プレイス6F

代表者：代表取締役会長 金 眞宇（キム ジンウ）

事業内容：Salesforce導入支援、Webアプリケーション開発（Java／.NET）、EC・予約システム構築

URL：https://www.sodech.com/

商標について

Salesforce、Commerce Cloud、Marketing Cloudは、Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。