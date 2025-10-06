【JAF徳島】マイカーで参加するモータースポーツ「オートテスト道の駅いたの」の開催に協力します
一般社団法人 日本自動車連盟
オートテストのイメージ
オートテストバック イメージ
オートテストの詳細・申し込み方法はこちら :
https://jaf.link/autotest-itano1102
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）徳島支部（支部長 北島 義貴）は、11月2日（日）に道の駅いたのの駐車場で開催される「徳島工業短期大学withP²in道の駅いたの2025」（主催：プレジャープロジェクトP²）に協力します。
オートテストのイメージ
オートテストとは「運転の正確さ」を競うイギリス発祥の伝統的なモータースポーツ競技です。競技ライセンスは不要で、ヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も必要ありません。また、マイカーでもそのまま出場可能です。パイロンを置いて設定したコースを１台ずつ走行し、タイムと正確さを競います。
開催概要
【開催日時】 11月2日（日）ゲートオープン8：30
【開催場所】 道の駅いたの（徳島県板野郡板野町川端字中手崎39-5 ）
【主 催】 プレジャー プロジェクト（P²）
【参加費用】 JAF会員1名4,000円(板野郡在住の方3,500円)
一般料金1名5,000円(板野郡在住の方4,500円)
【募集人数】 40人（同一車両で2人以上の参加が可能です）
【申込締切】 10月20日（月）
オートテストバック イメージ
オートテストの詳細・申し込み方法はこちら :
https://jaf.link/autotest-itano1102