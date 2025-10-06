プチギフトのMDP、『プチギフトン』がぬいぐるみに！

株式会社エムディーピー

デジタルクーポン配信システム「プチギフト(R)」を提供する、株式会社エムディーピー (以下「MDP」、東京都港区、代表取締役CEO：星田 洋伸) はこのたび、マスコットキャラクター「プチギフトン」が等身大の姿で新たな仲間入りを果たしました。

2019年の誕生以来、SNSで親しまれてきたプチギフトンがこれからはリアルの場にも飛び出し、活動の幅を広げます

でかギフトンとちびギフトン

プチギフトンはデジタルクーポン配信システム「プチギフト」の象徴として2019年の誕生以来、平日毎日のキャンペーンをはじめとする様々な取り組みを通じて多くのユーザーに親しまれてきました。LINEスタンプ展開や、日常のひとコマを綴る「#プチギフトンのひとりごと」などの企画を通じて、フォロワーからの支持を集めています。

長らく親しまれてきたプチギフトンが、このたび満を持して新しい姿でのお披露目となりました。

「でかギフトン」と「ちびギフトン」の2匹が登場し、SNS投稿での活用に加えて企業イベントや採用シーンでのフォトスポットなど、リアルな場面でも存在感を発揮していきます。

これまでプチギフトンは『プチギフト』の象徴としてSNSを通じて親しまれてきましたが、今後はSNSとリアルの双方でより多くの方々に親しんでいただけるキャラクターへと進化します。

#ぬいギフトン

今後の展開

１.「#ぬいギフトン」を中心にSNSで2匹と一緒に楽しめる企画を展開予定

２.採用シーンや社内イベントでのフォトスポットとして活用予定

３.ファンとの交流を通じ、今後も新たなコンテンツやキャンペーンを展開

プチギフトン プロフィール

名前：プチギフトン

誕生日：7月1日

性格：元気いっぱいな性格。みんなに笑顔を届けるのが大好き。

特徴：デジタルクーポン配信システム「プチギフト」のマスコットキャラクターとして2019年に誕生。SNSやキャンペーンを通じて多くのフォロワーに親しまれている。

■ プチギフト(R)とは

「プチギフト(R)」は、コンビニなどのデジタルクーポンや金券の配布をより簡単に低コストで導入できるキャンペーンシステムです。配布するコード類は重複しないように管理し、使用すると無効になる「消し込み」の仕組みがあります。各業種の企業様が実施するキャンペーンに向けた「プチギフトforビズ(ビジネス)」と、メーカー様の自社商品サンプリングに向けた「プチギフトforサンプリング」の2つのメニューを用意しています。

また、月間最大1,300万本のデジタルクーポンを配布・管理しています。

■プチギフト関連の特許に関して

この度プチギフトではサービスに関連して特許を取得致しました（特許第7368872号(JP)「懸賞応募システム、懸賞管理サーバ及び懸賞応募方法」2023年10月17日）。プチギフトの技術を用いて様々なキャンペーンのお手伝いが可能です。

■プチギフト(R)はこんな企業にオススメです

◯新規入会キャンペーンを「低コストで大量の商品」を配布したい

◯既存顧客や会員の「アクティブ化」に新しくて魅力的なノベルティが欲しい

◯随時キャンペーンを実施したいが、商品管理やシステム対応、問い合わせ対応など全て任せたい

◯キャンペーンに関する幅広いデータを取得、蓄積したい

ご要望に合わせた商品の追加のご相談も承ります。お問い合わせください。

WEBサイト :https://petitgift.jp/株式会社エムディーピー （MDP, Inc.）

■会社概要

社名：株式会社エムディーピー （MDP, Inc.）

本社：東京都 港区南青山2-24-15 青山タワービル11F

代表取締役CEO：星田 洋伸

設立：2009年07月

URL：https://mdp.inc/



■報道関係者の問い合わせ先■

株式会社エムディーピー 広報部

メールアドレス: pr@md-partners.co.jp

電話:03-6804-6490



■一般の問い合わせ先■

株式会社エムディーピー営業担当

メールアドレス: mdp-support@md-partners.co.jp

電話:03-6804-6490