日本初！“見返すほどポイントが貯まる”ブックマークアプリ「クリッピオ」をリリース

株式会社SPRING OF FASHION

株式会社SPRING OF FASHION（代表取締役：保坂忠伸、所在地：東京都渋谷区、以下当社）は、SNS投稿・Webページ・スクリーンショットを1タップで保存し、一元管理できるブックマークアプリ「クリッピオ」の提供を開始しました。

本アプリは様々なものを一元管理できるだけでなく、保存をアプリ内で見返すだけでポイントを獲得できる“報酬型ブックマーク”としては日本初（当社調べ。詳細は本文末尾）のサービスです。報酬とゲーム要素により、保存したものを忘れてしまう課題を解決します。

獲得したポイントはAmazonギフトカード、楽天ポイント、PayPayポイント等に交換可能です。

またポイントを獲得するとマスコットの「ペロ」がレベルアップし育成を楽しめるゲーム要素があります。

これらを通じて、情報過多の時代における“気になる”という発見からアクション（購入や体験、行きたいところなどの行動）までを実現します。

■アプリのダウンロード

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6448659589

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=bio.clips.clips&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=bio.clips.clips&hl=ja)

■アプリ概要（クリッピオとは）

１.1タップ保存：Instagram、X、TikTok、YouTubeなどSNSの投稿やWebページ、スクリーンショットを共有ボタンから1タップで保存可能。

２.見返すほど貯まる：保存したものを“見返すこと”でポイントを獲得。続く“仕掛け”で自然と全ての情報をクリッピオに保存し、見返して再想起→行動へ繋げる。

３.ペロの育成：ポイントを獲得するとマスコットの「ペロ」が成長。日々の整理をちょっと楽しく。

４.お得機能：保存した商品の最安値サイトやキャッシュバックサイトを自動で発見。

５.自由な整理：フォルダで「欲しい物／レシピ／旅行・おでかけ／行きたいカフェ／推し活」など、自分の生活に合わせて管理。

共有ボタンから保存→まとまる→見返してコイン獲得→ペロが成長

オススメの保存先（一例）

Amazon／楽天市場／ZOZOTOWN／Qoo10／Yahoo!ショッピング／Instagram／X／Threads／TikTok／YouTube／食べログ／ホットペッパーグルメ／ぐるなび／Retty／クックパッド／クラシル ほか

■クリッピオが解決する課題（社会的意義）

複数のSNS利用やショート動画の普及などにより、生活者は情報を適切に管理する方法がなく「見つけたのに行動に移すまでに至らない」という課題があります。一方で企業も、せっかく届いた情報がSNS保存フォルダやスクショの中で埋もれ、届いた情報が忘れられてしまうという問題があります。

これらの課題に対しクリッピオは、“発見→保存→見返し→アクション”を一気通貫で実現します。一元管理による便利さに加え、見返す動機（報酬）を組み合わせることで、生活者には確実な想起と意思決定を、企業には想起の機会増という新たな価値を提供します。

■想定ユースケース

◯買い物：欲しい物を保存 → 最安＆還元を発見 → 後日“見返して”購入

◯外食・おでかけ：カフェ・スポット情報を1つで管理→フォルダから即参照

◯レシピ：SNSやレシピサイトのレシピを1つで管理→調理前に“見返し”でポイント

◯推し活：グッズ・イベント・動画をひとまとめ→仲間と共有して抜け漏れゼロ

◯学び・エンタメ：“あとで見る”動画や記事をストック、週末に効率よく回収

■代表コメント

「“気になる”をアクションに繋げるインフラへ」

情報が溢れる今、せっかく見つけた“気になる情報”や“欲しい商品”を最適に管理できる方法がありませんでした。もしかするとその“小さな気になる”は“人生を大きく変える”体験になるかもしれません。

「SNSの保存フォルダやスクショに入れたまま、結局見返さない。」そんな現状を変えたくて、私たちは心地よい一元管理アプリに、見返しを促す報酬設計と育成要素を組み合わせた「クリッピオ」をつくりました。

生活者の気になるという“小さなシグナル”を未来の体験に繋げることで、“憧れを見失わない”社会を実現します。



■「日本初」についての調査方法

対象の括り：日本国内における**「ブックマーク（SNS投稿・Webページ・スクリーンショット等）をアプリ内で“見返す”行為に対して、直接ポイントが付与される“ネイティブiOSブックマークアプリ”」**

調査主体：株式会社SPRING OF FASHION（自社調べ）

調査期間：2025年10月1日～2025年10月5日

調査方法：

アプリストア検索：Apple App Store（日本）で以下キーワードを組み合わせ検索（例：「ブックマーク アプリ」「保存 アプリ」「ポイ活 アプリ」「ポイント 見返す」「リワード ブックマーク」等）。上位表示・関連表示アプリを網羅的に抽出。

カテゴリ横断レビュー：ブックマーク系／リーディング系／ポイ活系カテゴリに属する主要アプリおよび関連上位アプリをリスト化。

機能実機検証：該当アプリは実際にダウンロードし、「保存（クリップ）したコンテンツをアプリ内で見返す」だけでポイントが直接付与されるかを検証。

二次情報調査：公式サイト、プレスリリース、ヘルプ、レビュー記事・FAQを確認。加えて、検索エンジンで同様条件のサービスを横断検索し、**検索支援ツール（ChatGPTのDeep Research）**で漏れの可能性を補完。

定義：本リリースにおける「見返すほどポイントが貯まる」とは、ユーザーが自身で保存したブックマークを、アプリ内で閲覧・回遊する行為そのものに対し、直接ポイントが付与される設計を指します。

除外条件：広告視聴・ミッション達成・歩数・来店・外部EC購入・価格比較・ブラウザ拡張のみの提供・閲覧と無関係な条件に連動するポイント付与は該当外。

結論：上記条件に該当する国内提供アプリは調査時点では確認できず、当社は「日本初（当社調べ）」と判断しました。※新規サービスの登場等により将来変更の可能性があります。

【企業概要】

社名：株式会社SPRING OF FASHION

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表取締役：保坂忠伸

URL：https://sof.co.jp/

問い合わせ先：info@sof.tokyo 03-6823-5659

リリースに関するお問い合わせはこちら(https://sof.co.jp/contact)よりお願いします。