ロールス・ロイス・スペクター・ベイリー：愛犬に捧げる、喜びに満ちたオマージュ

Rolls-Royce Motor Cars Limited

2025年10月2日、グッドウッド、ウエスト・サセックス

・ロールス・ロイス、お客様の愛するペットにインスパイアされた、世界で一台だけの特別なコミッション作品「スペクター・ベイリー（Spectre Bailey）」を発表

・180枚以上のベニヤを組み合わせた寄木細工で、生き生きとした愛犬ベイリーの肖像をリア・ウォーターフォールに描写

・ベイリーの足跡を助手席パネルの寄木細工とコーチラインのモチーフで表現

・米国在住の長年にわたるロールス・ロイスのお客様のために創作

・ビスポーク・コミッションのための招待制スペース、プライベート・オフィス・ニューヨークを通じてつくり上げられた一台

「私たちは生涯にわたる自動車愛好家であると同時に、動物愛好家でもあります。愛犬ベイリーは、家族の大切な一員です。ロールス・ロイス・スペクターのカスタムオーダーを始めた時、この先何十年も私たちにベイリーのことを思い起こさせてくれる、美しいものを形にできる機会だと考えました。ロールス・ロイスのビスポーク・コレクティブととともに進める中で、寄木細工や窓台に残る肉球の跡といった素晴らしいアイデアのひとつひとつに常に驚かされ、コミッション体験に大きな付加価値がもたされました。スペクター・ベイリーは、私たちが望んだ以上のものであり、忠実な相棒への喜ばしい追悼です」

スペクター・ベイリーををオーダーされたお客様

「ロールス・ロイスにとって、ビスポーク・コミッションの大きな喜びの一つは、お客様の世界に入り込み、そのビジョンの背後にある唯一無二の物語に触れることです。この喜びを完璧に体現したのがスペクター・ベイリーです。この愛らしいコミッションは、インスピレーションがあらゆるところからもたらされることを改めて物語っています。長年にわたる弊社のお客様とともに、このコンセプトを遊び心にあふれながらも時を超えて輝き続けるかたちで実現できたこと、そしてお客様の心の中にあるベイリーの特別な存在をこの車が映し出していることを、チームとして大変嬉しく思います」

ロールス・ロイス・モーター・カーズ ヘッド・オブ・ビスポーク フィル・ファーブル・ド・ラ・グランジュ

ロールス・ロイス・モーター・カーズは、スペクター・ベイリーを発表しました。長年にわたってロールス・ロイスのお客様である米国在住のご夫妻のためにつくり上げられたこの一台は、お客様が愛するラブラドール・レトリバーとゴールデン・レトリバーのミックス犬のベイリー、そしてベイリーと共に過ごす喜びに満ちた日々に捧げられた、愛らしく心温まるオマージュです。スペクター・ベイリーは、時を超えて心に残る非常に個人的な意味を宿した、忘れがたい一台をつくり出すことのできるビスポークの力の大きさを体現しています。

スペクター・ベイリーのためのビスポーク・ペイント：独特の毛並みを捉えて

スペクター・ベイリーのために、グッドウッドにあるホーム・オブ・ロールス・ロイスのペイント・スペシャリストたちは、本モデルを依頼したお客様専用のカラーを組み合わせた虹色のツートーン仕上げを開発しました。ボディは、「クリスタル・フュージョンを重ねたビューティフル・ベイリー（Crystal Fusion over Beautiful Bailey）」で仕上げられ、ベイリーの耳の柔らかな毛並みから着想を得た色調です。上部は、「クリスタル・フュージョン（Crystal Fusion）」で輝き、光の当たり方によって微細に色彩が変化するダイナミックな虹色仕上げです。ショルダーのコーチラインには、ベイリーの肉球の跡を正確に再現したデザインが施され、スピリット・オブ・エクスタシー像に合わせてローズ・ゴールドで手塗りされています。

インテリア・スイート：鼻先から尻尾までユニークに

スペクター・ベイリーのインテリアは、モカシンとクリーム・ライト・レザーで仕上げられ、ベイリーの毛色を彷彿とさせるダーク・スパイスとキャスデン・タンのアクセントが美しく引き立てます。ウッド・サーフェスには、高光沢仕上げのロイヤル・ウォールナットのベニアで仕上げられています。

インテリアの中心となるのは、後部座席の間のウォーターフォールに配された、生き生きとしたベイリーの姿を描いた寄木細工の肖像です。この精巧なアートワークは完成までに4か月以上を要し、180枚を超えるベニヤを組み合わせて製作されました。ベイリーの毛並みの温もりと質感を表現するため、職人たちは多種多様な天然のベニヤを探究し、木目の方向、色調、質感を組み合わせて試行を重ねました。自然な色合いと模様を基準に一枚一枚選定され、染色や人工的な処理は一切施されていません。ベイリーの舌の表現には、ロールス・ロイスではこれまで使用されたことのない4種類のベニヤ（パープル・ハート、チューリップウッド、ラウロ・ファイア、ペア）を組み合わせて、微妙な色調の変化を表現しています。最終的には9種類のベニヤが用いられ、22の自然な色調を活かすことで、驚くほどの温かみと写実性を兼ね備えた肖像が完成しました。

ダッシュボードの助手席側には、ベイリーへ捧げるもう一つの小さな寄木細工のモチーフがあり、彼の肉球の跡を正確に再現したデザインが施されています。このデザインは、ドアシルに配されたビスポーク・ローズゴールドのトレッドプレートを縁取るフレームにも刻まれ、ドアを開いた瞬間にささやかな喜びをもたらします。

スペクター・ベイリー：忠実な友に捧げる永遠のオマージュ

スペクター・ベイリーは、精緻さと静かな遊び心、そして愛情を込めて手作業で仕上げられた、喜びに満ちた献身の表現です。愛すべき伴侶を祝福するとともに、ビスポークの無限の可能性を讃える一台です。

以上

ロールス・ロイス・モーター・カーズ

ロールス・ロイス・モーター・カーズは、真のラグジュアリー自動車のメーカーであり、 世界で最も高い評価と敬愛を受ける、手作業による魅力的なビスポーク製品を世界中のお客様のために製造しています。

英国ウエスト・サセックス州グッドウッドにあるホーム・オブ・ロールス・ロイスには、2,500名以上の従業員が勤務しています。ホーム・オブ・ロールス・ロイスには、グローバル本社のほか、センター・オブ・ラグジュアリー・マニュファクチャリング・エクセレンスが設置され、世界で唯一、ロールス・ロイスの自動車のデザイン、開発、手作業による緻密な製作が行われています。London School of Economics & Political Scienceの独自調査によると、2003年にグッドウッドでの生産を開始して以来、ロールス・ロイスは英国経済に40億ポンド以上を貢献し、毎年5億ポンド以上の経済価値を生み出していることが確認されています。

ロールス・ロイス・モーター・カーズはBMWグループの完全子会社であり、航空機用エンジンや推進システムを製造するROLLS-ROYCE PLC（ロールス・ロイス・ピーエルシー）とは完全に別会社で、関連はありません。