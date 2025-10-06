サントリーホールディングス株式会社

公益財団法人サントリー文化財団（理事長 鳥井信吾）は、２０２５年度「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」を下記の通り募集します。

本助成は、人文学、社会科学の分野において、学問的な新しい地平を切り拓こうとする、意欲ある若手研究者の支援を目的としています。専門領域からの飛躍を目指す若手研究者の研究を対象とし、その積極的なチャレンジをサポートするものです。助成期間中には、助成を受けた方々が多分野の識者に対して研究報告を行う場を設け、学際的な視野を広げていただきます。

― 記 ―

１．助成対象研究

原則として、２０２６年４月１日時点で博士前期（修士）課程修了以上かつ、３５歳以下の若手研究者による人文学、社会科学分野の個人研究とします。斬新な発想で取り組む大きな展望を持った研究であると同時に、学術的・社会的に広がりのある研究を対象とします。

２．助成金額・期間

１件あたり１００万円を上限として、申請額の満額支給を原則とします。助成対象期間は２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日までの一年間とします。

３．助成金の使途

研究に必要な経費とし、使途は定めません。

４．申請方法

当財団のホームページ内、研究助成ページよりご申請ください。

※郵送、電子メール、ＦＡＸ、持参等による申請は受け付けていません。

詳細は研究助成ページに掲載の申請要項をご確認ください。

■研究助成ページ https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/

５．申請締切 ２０２５年１１月５日（水）２３：５９（日本時間）

６．選考方法 選考は当財団の選考委員会において行い、理事会で決定します。

７．助成決定 ２０２６年３月の予定

＊サントリー文化財団の研究助成（公募）について

当財団は、１９７９年の設立以来、人文学、社会科学の分野において、広く社会と文化を考えるための国際的、学際的な研究活動に対し助成を行ってきました。現在は、グループ研究助成「学問の未来を拓く」、個人研究助成「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」の２つのプログラムを設けています。研究の成果は論文発表・図書出版などで広く内外に発表されています。

＊２０２４年度の助成先はこちら

https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/list_wakate/2024.html

＊この件に関するお問い合わせ先

公益財団法人サントリー文化財団

「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」係

■申請に関するお問い合わせ

メールアドレス sfnd@suntory-foundation.or.jp

＊氏名、申請予定のプログラム名（「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」）、お問い合わせ内容をご記入の上、ご連絡ください。

■メディアからのお問い合わせ

TEL 06-6342-6221 FAX 06-6342-6220

