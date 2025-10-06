AIマーケティング最前線を学ぶ2DAYSオンラインカンファレンス『AI Marketing Vision 2025』10月7-8日開催、パンハウス主催・AdAI運営

株式会社AdAI

株式会社AdAI（代表取締役：江藤久昌）は、株式会社パンハウス主催のもと、10月7日-8日の2日間にわたり「AI Marketing Vision 2025 ～AIが拓く、次世代マーケティング戦略の最前線～」の運営を担当いたします。




概要


▼タイトル

AI Marketing Vision 2025 ～AIが拓く、次世代マーケティング戦略の最前線～



▼開催日時

2025年10月7日(火)・10月8日(水) 2DAYS


※詳細なタイムスケジュールは特設ページをご確認ください



▼参加費

無料



▼開催形式


オンライン（ライブ配信）
※申込者限定で後日アーカイブ配信あり



▼カンファレンステーマ


AI技術がコンテンツ制作、顧客分析、コミュニケーション、イベント運営といったマーケティングのあらゆるプロセスを革新し、その戦略のあり方を再定義する時代が到来しています。本カンファレンスでは、「マーケティング×AI」をテーマに、各分野のイノベーターやトップランナーが登壇し、AIがマーケティング活動にもたらす変革を具体的な事例や先進的な取り組みを通じて解き明かします。


▼登壇企業

詳細な登壇企業・登壇者情報は随時Webサイトにて更新予定



▼特典
- 特典資料プレゼント
- アーカイブ配信あり（参加者限定）
- 各セッション資料の提供

参加登録はこちら：https://adai.co.jp/20251007-08_conference/(https://adai.co.jp/20251007-08_conference/?utm_campaign=ad_6)


株式会社AdAIについて


株式会社AdAI（アドエーアイ）は、ウェビナーによるリードの創出を得意としておりウェビナーの運用代行『WPO』プランを展開中。事業開始1年目にしてウェビナー運用代行は200本以上・10000人の集客実績を持つ。2025年9月には、ウェビナーからアーカイブ配信まで継続的なリード獲得ができるメディア『Webinar Stock』もローンチ（一部AI機能も搭載。詳細は別途公表）ウェビナーの伴走支援が可能なため、初めてウェビナーを行う企業様～ウェビナーを頻度高く実施されている大手企業様含めて幅広くご利用いただいております。



サービスの詳細はこちら：https://adai.co.jp/webinar_wpo/


株式会社AdAI　会社概要


社名　　　：株式会社AdAI（アドエーアイ）


所在地　　：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F


創業　　　：2023年1月1日


資本金　　：1,130万円


代表取締役：江藤 久昌


事業内容　：ウェビナー事業（WPOプラン・WebinarStock）、AI事業


URL　　　：https://adai.co.jp/