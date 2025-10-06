【JPIセミナー】「地方中小病院における ”攻めのDX” 戦略　谷田病院の事例に学ぶ、業務効率化と経営改善のリアル」10月17日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、特定医療法人谷田会 谷田病院　事務部長　藤井　将志 氏を招聘し、地方中小病院における「攻めのDX」戦略、谷田病院の事例に学ぶ、業務効率化と経営改善のリアルについて詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17546(https://www.jpi.co.jp/seminar/17546?utm_source=prtimes)


〔タイトル〕

<オンライン受講限定>


ローコスト（ほとんど無料）でDXはできる！


地方中小病院における「攻めのDX」戦略


谷田病院の事例に学ぶ、業務効率化と経営改善のリアル


〔開催日時〕

2025年10月17日(金) 16:30 - 18:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

特定医療法人谷田会　谷田病院


事務部長


藤井　将志 氏


〔講義概要〕

「攻めのDX」とは高価な新システム導入ではなく、既存の電子カルテなどに蓄積されたデータを院内業務と経営判断に再活用し、現場主導で運用を再設計すること。


谷田病院では入力済み情報の横展開と無料ツールによる自動化で手作業を大幅に削減し、経営指標も即時可視化された。さらに少ない経営資源でどうセキュリティ対策をするのか、DX人材を育成するのかについて、詳説する。


〔講義項目〕

1. システム導入がDXとは限らない


　・新規のシステム導入で逆に手間が増える


2. 電子カルテ等のデータベースを使いまくる


　・一度入力されたデータを医療現場に有効活用


3. ローコスト（ほとんど無料）でDXはできる


　・ChatGPTやPython、PowerShellを使えばRPAも無償


4. その他（セキュリティ、人材育成、未来予測）


　(1) DX対応ができる人材を育成する


　(2) 限られた資源でのセキュリティ対策はポリシーが重要


5. 関連質疑応答


　■質疑応答終了後に、講師と個別オンライン対話ができる時間を設けております。


〔受講方法〕

ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


※会場受講はございません


〔受講料〕

1名：37,990円（税込）


2名以降：32,990円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、ライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


