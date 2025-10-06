ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）は、株式会社ディアステージ（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩粼 拓矢、以下「ディアステージ」）と連携して「推し活」需要を通じた地域活性化を目的とし、「推し活×地域活性プロジェクト」に取り組んでいます。

このたび、ANAあきんど山陰支店（支店長：松本 有司）は萩・石見空港利用拡大促進協議会（会長：山本 浩章）と協力して、島根県西部と山口県北東部を舞台に、両県の魅力的な観光コンテンツを盛り込んだツアーを実施することで、東京（羽田）＝萩・石見線を活用した誘客促進に取り組みます。

”推し”のアイドルとともにその地域の「食」や「風景」、「文化」などの魅力を体感していただき、その様子をSNSで発信することによりツアー参加者以外にも島根・山口両県の魅力を広め、「推し活」を通じた交流人口・関係人口の創出を目指します。



「推し活×地域活性プロジェクト」第八弾実施内容

1.「きゅるちゃんとゆく！レトロ旅 in 島根・山口 Supported by ANAあきんど」ファンツアーの実施





このたびプロジェクトの第八弾として、ディアステージ所属のアイドルグループ「きゅるりんってしてみて」を島根県、山口県へ誘致し、ファンとの交流会を組み入れた1泊2日の両県をめぐるツアーを企画いたしました。今回は「レトロ旅」と銘打ち、萩・石見エリアの古き良き街並みの散策や、着物を着た和菓子作りの体験を通して、萩・石見空港周辺エリアの魅力ある観光コンテンツをお楽しみいただきます。

【ツアー概要】

ツアータイトル：「きゅるちゃんとゆく！レトロ旅 in 島根・山口 Supported by ANAあきんど」

期間：2025年12月13日（土）～2025年12月14日（日）

参加人数：最大100名様（ファンクラブ会員様のみ）

旅行代金：羽田発 \108,000（お1人様／税込み）

旅行企画・実施：ANAあきんど株式会社

その他：詳細は以下にてご確認ください。

https://www.ana-akindo.co.jp/shimane_tour20251213/

2.ANAグループ、ディアステージ双方のオウンドメディア等での情報発信

ツアーの様子を当社のホームページに掲載したりディアステージ社に所属するタレントのSNSに投稿することで、萩・石見空港および島根・山口両県の観光コンテンツの認知拡大に貢献します。また、ツアーで訪れる観光スポットやグルメなどをアイドルがSNSに投稿し両県の魅力を発信するとともに、地域の魅力を訴求する動画をANA公式YouTubeで配信することで航空ファンの皆さまにも当該エリアの魅力を感じていただきます。



■「きゅるりんってしてみて」とは？ 女の子の「カワイイ・リアリズム」を追及する島村嬉唄、環やね、

チバゆな、逃げ水あむの4人からなるアイドルグループです。

【萩・石見空港について】

首都圏と島根県西部とを直結する唯一の交通手段である東京（羽田）＝萩・石見線は、羽田発着政策コンテスト（国土交通省が羽田空港の発着枠を地域と航空会社からの提案内容を評価し地域に分配することで、地方航空路線の活性化を図る制度）により、2014年の夏ダイヤから1日2往復を運航しており、2029年3月24日の冬ダイヤまでを前提として継続運航が決まっています。）





・この時刻表は2025年9月25日（木）現在のもので、掲載ダイヤの有効期限は、2025年10月26日（日）～2026年3月28日（土）です。発着時刻・便名・機種・機材・運航会社はお断りなしに変更する場合がございます。

・※2 2025年10月26日（日）～2025年11月30日（日）、2026年3月1日（日）～2026年3月28日（土）は5分早着。

・※3 2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）は5分遅発。

★★五感でほぐれる島根たびお得クーポン 配布中★★

＜予約対象期間＞2025年9月25日（木）14:00～2026年1月30日（金）16:59

＜出発対象期間＞2025年10月1日（水）～2026年1月31日（土）

＜対象路線＞

① 往路：東京（羽田）→萩・石見 復路：萩・石見→東京（羽田）

② 往路：東京（羽田）→萩・石見 復路：米子、岩国、山口宇部→東京（羽田）

③ 往路：東京（羽田）→米子、岩国、山口宇部 復路：萩・石見→東京（羽田）

＜対象宿泊地＞島根県、鳥取県、山口県

＜利用人数およびクーポン額＞1名あたり10,000円分のクーポン（1名様用と2名様用の2種類設定）

＜配布枚数＞先着50名様

詳しくは、キャンペーンページをご確認ください

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/here_we_go_japan/shimane/?tabitem=asw-tab__item-box-2

今後もANAあきんどはディアステージと連携し、地域の魅力や特産品情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化に取り組んでまいります。

