静岡県警察による「詐欺被害防止イベント」を開催

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、静岡県警察の犯罪被害の防止に向けた取り組みに賛同し、2025年10月12日（日）にグループ企業である株式会社ヤマダデンキ「Tecc. Land 浜松中央店」において、「詐欺被害防止イベント」を開催いたします。

■イベント概要

名 称：詐欺被害防止イベント

開 催 日：2025年10月12日（日）

開催時間：13:00～16:00（参加受付締切 15:30）

会 場：ヤマダデンキ Tecc. Land 浜松中央店

住 所：〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1-3-21

主 催：株式会社ヤマダデンキ

協 力：静岡県警察、トレンドマイクロ株式会社

参 加 費：無料

お問い合わせ：053-450-6363(Tecc. Land 浜松中央店)

〈開催内容〉

１.クイズラリー（参加プレゼント有）

２.こども警察制服試着体験

３.記念撮影＋撮影した写真で缶バッジを作成

４.「サギ電話から身を守る！」対策コーナー

※内容は急遽変更になる場合がございます。

※参加プレゼントは数量限定（なくなり次第終了）となります。

当日は、静岡県警察のマスコットキャラクターである「エスピーくん」も来店します。

ヤマダホールディングスは、安心・安全に住み続けることのできるまちづくりのために、今後も犯罪被害防止に向けた広報啓発活動を推進してまいります。