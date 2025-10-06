WirelessCar 日本法人のカントリーマネージャーに阿部 悟が就任

WirelessCar Japan株式会社

コネクテッドカーサービスを世界的に展開するWirelessCar（本社：スウェーデン・ヨーテボリ）は、このたび阿部悟（あべ・さとる）が日本法人であるWirelessCar Japan株式会社（ワイヤレス・カー ジャパン株式会社 所在地：東京都千代田区）のカントリーマネージャーに就任したことを発表いたします。

日本は自動車産業において長年にわたり革新を続けてきた世界有数の市場であり、同社にとって最も重要な拠点のひとつです。今回の就任により、WirelessCarは日本の自動車メーカーとの協業をさらに深化させ、成長分野であるソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）やコネクテッドカーサービスにおいて、新たな価値を創出してまいります。

阿部悟は、自動車およびハイテク業界における35年以上の経験を持ち、ビジネス開発、テクニカルマーケティング、システムエンジニアリングの分野で豊富な実績を重ねてきました。これまでにMathWorks Japan、AVL、コンチネンタル・オートモーティブ、Cobra Automotive、本田技術研究所など、国内外の主要企業でシニアリーダー職を歴任し、収益拡大や高パフォーマンスチームの構築に大きく貢献してきました。

「日本の自動車産業は、ソフトウェア・ディファインド・ビークルやAIの進化など大きな変革期を迎えています。WirelessCarは安全で拡張性の高いプラットフォームを提供し、日本の自動車メーカーが世界市場で競争力を高めるための真のパートナーとして貢献していきます。WirelessCarは創業当初から日本の自動車業界と協力関係を築いてきました。今後も既存のパートナーシップを基盤としつつ、新たな協業を通じてイノベーションを推進し、長期的に信頼されるビジネスパートナーであり続けることを目指します。」と阿部悟はコメントしています。

WirelessCar Japan（ワイヤレスカー・ジャパン株式会社）

100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

WirelessCarは、コネクテッドカーのデータをデジタルサービスに変えます。(https://www.wirelesscar.com/ja/)