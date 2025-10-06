自動車用熱交換器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月27に「自動車用熱交換器市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用熱交換器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用熱交換器市場の概要
自動車用熱交換器市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用熱交換器市場規模は 2035 年に約 428億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自動車用熱交換器市場規模は約 269億米ドルとなっています。自動車用熱交換器に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用熱交換器市場シェアの拡大は、先進的な材料革新と製造技術の成果です。電動車両技術は、アルミニウムなどの軽量素材を自動車に取り入れることで、優れた熱伝達を維持しながらサイズと重量を最小限に抑えるなど、製造と生産における革新的な進歩によって新たな高みに到達しています。EVでは、他の内燃機関モデルと比較して約25―30%多くのアルミニウムが必要とされ、耐食性要件の強化により、高度なコーティングや合金が求められています。これらの要因は、グローバルサプライチェーンにおける専門メーカーの障壁の低減など、様々な側面から市場規模に影響を与え、熱交換器市場の成長を促進する上で貢献しています。
自動車用熱交換器の市場調査では、スマート熱管理システムのデジタル化と統合により市場シェアが拡大することが明らかになりました。IoT接続とAIの普及、そしてセンサー技術への応用により、スマート熱システムは効率を高め、動作状況をリアルタイムで監視するための新たな道が開かれました。世界の自動車業界が成果を最適化するためにデジタル化を推進する中、車両はソフトウェア定義へと移行しており、これが熱管理システム市場の進化に貢献しています。例えば、ヒュンダイは従来の空調システムから消費されるエネルギーを17%削減できる可能性のある輻射加熱技術を開発しており、市場の大幅な成長に貢献しています。
しかし、原材料価格の変動と輸入貿易障壁により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
自動車用熱交換器市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用熱交換器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用熱交換器の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、車両タイプ別と地域別に分割されています。
アプリケーション別に基づいて、自動車用熱交換器市場は、バッテリー熱管理（BTM）、エンジン冷却システム、HVAC / ヒーターコア、オイル冷却システム、排気ガス熱回収に分割されています。これらのうち、バッテリー熱管理（BTM）関連セグメントは、予測期間中に31%という驚異的な値で市場シェアを独占しています。電気自動車やハイブリッド車のカスタマイズ化に伴い、搭載バッテリーの効率的な電力消費と熱制御のニーズに応えるため、高性能で高度な熱交換器が必要とされており、これが市場を大きく前進させる要因となっています。
